Holttest

13 perce

Kisbéri tragédia: a leégett ház áldozatát keresi a rendőrség

Vasárnap este tragédia történt Kisbéren, amikor egy kis hétvégi ház teljesen leégett. A tűz oltása közben egy összeégett holttest került elő a romok közül.

Kemma.hu

Vasárnap este tragédia rázta meg Kisbért, amikor egy apró hétvégi ház teljesen lángba borult. A tűzoltók az oltást követően egy megégett holttestre bukkantak, de az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

tűzgyújtási tilalom, holttest
A tűzeset helyszínén talált holttest személyazonosságát a rendőrség megerősítette
Fotó: Skumát Péter tűzoltó hadnagy / Forrás:  Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Holttest körözése és az azonosítás

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítették, hogy a körözésben szereplő személy ugyanaz a férfi, akit a szeptember 21-i tűzeset helyszínén találtak meg. A test olyan mértékben megégett, hogy az azonosítás komoly kihívást jelent a szakértőknek, ezért kérték a lakosság segítségét a férfi kilétének tisztázásához.

Kis ház, hatalmas tűz

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi tájékoztatása szerint a tűz az Újszőlő dűlőnél keletkezett. A mindössze tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott épület teljesen lángba borult, és három tűzoltóegység érkezett a helyszínre. A lángokat rövid időn belül sikerült megfékezni, ám a tragédia így sem volt elkerülhető – ahogy arról korábban beszámoltunk, a tűzoltók ekkor találtak rá az elhunyt férfira.

Még vizsgálják a tűz okát

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tüzet, amely egy ember életét követelte. A szakértők célja annak kiderítése, hogy pontosan milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.

