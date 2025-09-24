13 perce
Kisbéri tragédia: a leégett ház áldozatát keresi a rendőrség
Vasárnap este tragédia rázta meg Kisbért, amikor egy apró hétvégi ház teljesen lángba borult. A tűzoltók az oltást követően egy megégett holttestre bukkantak, de az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.
Holttest körözése és az azonosítás
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítették, hogy a körözésben szereplő személy ugyanaz a férfi, akit a szeptember 21-i tűzeset helyszínén találtak meg. A test olyan mértékben megégett, hogy az azonosítás komoly kihívást jelent a szakértőknek, ezért kérték a lakosság segítségét a férfi kilétének tisztázásához.
Kis ház, hatalmas tűz
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi tájékoztatása szerint a tűz az Újszőlő dűlőnél keletkezett. A mindössze tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott épület teljesen lángba borult, és három tűzoltóegység érkezett a helyszínre. A lángokat rövid időn belül sikerült megfékezni, ám a tragédia így sem volt elkerülhető – ahogy arról korábban beszámoltunk, a tűzoltók ekkor találtak rá az elhunyt férfira.
Még vizsgálják a tűz okát
A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tüzet, amely egy ember életét követelte. A szakértők célja annak kiderítése, hogy pontosan milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.