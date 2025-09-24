Kisbéri tragédia: a leégett ház áldozatát keresi a rendőrség

Vasárnap este tragédia rázta meg Kisbért, amikor egy apró hétvégi ház teljesen lángba borult. A tűzoltók az oltást követően egy megégett holttestre bukkantak, de az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

A tűzeset helyszínén talált holttest személyazonosságát a rendőrség megerősítette

Fotó: Skumát Péter tűzoltó hadnagy / Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Holttest körözése és az azonosítás

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítették, hogy a körözésben szereplő személy ugyanaz a férfi, akit a szeptember 21-i tűzeset helyszínén találtak meg. A test olyan mértékben megégett, hogy az azonosítás komoly kihívást jelent a szakértőknek, ezért kérték a lakosság segítségét a férfi kilétének tisztázásához.