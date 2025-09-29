szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

11°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

45 perce

Újabb holttest a Dunában: hátborzongató, ami a férfiből maradt

Címkék#duna#holttest#gyilkosság

Szörnyű amit kiemeltek a vízből Sükösdön. A holttest a Dunában volt elmerülve. Nem tudják azonosítani a személyt és a halál okát.

Kemma.hu

Emberi maradványokat emeltek ki a Dunából Sükösd térségében. A holttest a Dunában augusztus 15-én került elő, az áldozatra a Budapesti Rendőr-Főkapitányság Dunai Vízrendészeti Rendőrkapitányságának munkatársai találtak rá. Szörnyű, hogy menyi maradt a férfiból.

Holttest a Dunában
Holttest a Dunában, rejtély, hogy mi történhetett és, hogy kivel
Fotó: MW/Illusztráció / Forrás: Nagy Balázs

Újabb holttest a Dunában, senki sem tudja mi történhetett

A holttest a Dunában egy férfi alsóteste volt, csak a 111 centiméteres hosszú torzót találták meg. A holttest korát, pontos személyazonosságát és a halál időpontját az állapota miatt nem lehetett kideríteni. 

A megtalált személyen fekete pamutnadrágot és egy pár fekete Nike sportcipőt viselt.

Ahogyan arról a bama.hu beszámolt az ügyben a Bajai Rendőrkapitányság indított eljárást.

Többen vízbe fulladtak Komárom-Esztergomban 

A nyár során mi is több hasonló esetről számoltunk be. Egy 27 éves férfi Dömösnél merült el, akinek holttestét több nappal később találták meg Visegrádnál. Esztergomnál a Dunában tűnt el rejtélyes körülmények között a 40 éves K. Ferenc.

Brutális halált halt a kétgyerekes Barbara

Női holttestre bukkantak egy komáromi lakásban szeptember 25-én. A gyanúsítottat másnap reggel elfogta a rendőrség. A komáromi gyilkosságról most megrázó információk láttak napvilágot. Kiderült, miért követte el a gyilkosságot a férfi. A komáromi gyilkosság hátteréről a hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek, de a helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak. 

Kisbéri tragédia: a leégett ház áldozatát keresi a rendőrség

A közelmúltban tragédia rázta meg Kisbért, amikor egy apró hétvégi ház teljesen lángba borult. A tűzoltók az oltást követően egy megégett holttestre bukkantak, de az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu