Újabb holttest a Dunában: hátborzongató, ami a férfiből maradt

Emberi maradványokat emeltek ki a Dunából Sükösd térségében. A holttest a Dunában augusztus 15-én került elő, az áldozatra a Budapesti Rendőr-Főkapitányság Dunai Vízrendészeti Rendőrkapitányságának munkatársai találtak rá. Szörnyű, hogy menyi maradt a férfiból.

Holttest a Dunában, rejtély, hogy mi történhetett és, hogy kivel

Fotó: MW/Illusztráció / Forrás: Nagy Balázs

Újabb holttest a Dunában, senki sem tudja mi történhetett

A holttest a Dunában egy férfi alsóteste volt, csak a 111 centiméteres hosszú torzót találták meg. A holttest korát, pontos személyazonosságát és a halál időpontját az állapota miatt nem lehetett kideríteni.

A megtalált személyen fekete pamutnadrágot és egy pár fekete Nike sportcipőt viselt.

Ahogyan arról a bama.hu beszámolt az ügyben a Bajai Rendőrkapitányság indított eljárást.

Többen vízbe fulladtak Komárom-Esztergomban

A nyár során mi is több hasonló esetről számoltunk be. Egy 27 éves férfi Dömösnél merült el, akinek holttestét több nappal később találták meg Visegrádnál. Esztergomnál a Dunában tűnt el rejtélyes körülmények között a 40 éves K. Ferenc.

Brutális halált halt a kétgyerekes Barbara

Női holttestre bukkantak egy komáromi lakásban szeptember 25-én. A gyanúsítottat másnap reggel elfogta a rendőrség. A komáromi gyilkosságról most megrázó információk láttak napvilágot. Kiderült, miért követte el a gyilkosságot a férfi. A komáromi gyilkosság hátteréről a hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek, de a helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak.

Kisbéri tragédia: a leégett ház áldozatát keresi a rendőrség

A közelmúltban tragédia rázta meg Kisbért, amikor egy apró hétvégi ház teljesen lángba borult. A tűzoltók az oltást követően egy megégett holttestre bukkantak, de az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.