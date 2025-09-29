1 órája
Újabb holttest a Dunában: hátborzongató, ami a férfiből maradt
Szörnyű amit kiemeltek a vízből Sükösdön. A holttest a Dunában volt elmerülve. Nem tudják azonosítani a személyt és a halál okát.
Emberi maradványokat emeltek ki a Dunából Sükösd térségében. A holttest a Dunában augusztus 15-én került elő, az áldozatra a Budapesti Rendőr-Főkapitányság Dunai Vízrendészeti Rendőrkapitányságának munkatársai találtak rá. Szörnyű, hogy menyi maradt a férfiból.
Újabb holttest a Dunában, senki sem tudja mi történhetett
A holttest a Dunában egy férfi alsóteste volt, csak a 111 centiméteres hosszú torzót találták meg. A holttest korát, pontos személyazonosságát és a halál időpontját az állapota miatt nem lehetett kideríteni.
A megtalált személyen fekete pamutnadrágot és egy pár fekete Nike sportcipőt viselt.
Ahogyan arról a bama.hu beszámolt az ügyben a Bajai Rendőrkapitányság indított eljárást.
Többen vízbe fulladtak Komárom-Esztergomban
A nyár során mi is több hasonló esetről számoltunk be. Egy 27 éves férfi Dömösnél merült el, akinek holttestét több nappal később találták meg Visegrádnál. Esztergomnál a Dunában tűnt el rejtélyes körülmények között a 40 éves K. Ferenc.
Brutális halált halt a kétgyerekes Barbara
Női holttestre bukkantak egy komáromi lakásban szeptember 25-én. A gyanúsítottat másnap reggel elfogta a rendőrség. A komáromi gyilkosságról most megrázó információk láttak napvilágot. Kiderült, miért követte el a gyilkosságot a férfi. A komáromi gyilkosság hátteréről a hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek, de a helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak.
Kisbéri tragédia: a leégett ház áldozatát keresi a rendőrség
A közelmúltban tragédia rázta meg Kisbért, amikor egy apró hétvégi ház teljesen lángba borult. A tűzoltók az oltást követően egy megégett holttestre bukkantak, de az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.
