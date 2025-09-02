szeptember 2., kedd

Lángok

58 perce

Helyszíni fotókon a bábolnai tűzeset: porrá égett a jármű, a ház is megsérült

A lángok egy épület tetejére is átterjedtek.

Kemma.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, kigyulladt egy személygépkocsi hétfő délután Bábolnán. A jármű egy 600 négyzetméteres apartmanház mellett lévő féltető alatt kapott lángra. A tűz a féltetőre és az apartmanház tetőszerkezetére is átterjedt. Most helyszíni fotókat is kaptunk az esetről.

Csoda, hogy nem történt nagyobb baj a bábolnai tűzesetnél
Forrás: Ács Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

A katasztrófavédelem beszámolója szerint az esethez ácsi és nagyigmándi önkormányzati, kisbéri hivatásos, illetve banai önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok hat vízsugárral oltották el a lángokat és átszellőztették az ingatlant. A személygépkocsi teljes terjedelmében égett, a féltető 100 négyzetméteren, a tetőszerkezet 250 négyzetméteren vált a lángok martalékává. Személyi sérülés nem történt.

Tűz volt Bábolnán

Fotók: Ács Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

 

