Helyszíni fotókon a bábolnai tűzeset: porrá égett a jármű, a ház is megsérült

Mint arról korábban beszámoltunk, kigyulladt egy személygépkocsi hétfő délután Bábolnán. A jármű egy 600 négyzetméteres apartmanház mellett lévő féltető alatt kapott lángra. A tűz a féltetőre és az apartmanház tetőszerkezetére is átterjedt. Most helyszíni fotókat is kaptunk az esetről.

Csoda, hogy nem történt nagyobb baj a bábolnai tűzesetnél

Forrás: Ács Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság