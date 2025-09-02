2 órája
Helyszíni fotókon a bábolnai tűzeset: porrá égett a jármű, a ház is megsérült
A lángok egy épület tetejére is átterjedtek.
Mint arról korábban beszámoltunk, kigyulladt egy személygépkocsi hétfő délután Bábolnán. A jármű egy 600 négyzetméteres apartmanház mellett lévő féltető alatt kapott lángra. A tűz a féltetőre és az apartmanház tetőszerkezetére is átterjedt. Most helyszíni fotókat is kaptunk az esetről.
A katasztrófavédelem beszámolója szerint az esethez ácsi és nagyigmándi önkormányzati, kisbéri hivatásos, illetve banai önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok hat vízsugárral oltották el a lángokat és átszellőztették az ingatlant. A személygépkocsi teljes terjedelmében égett, a féltető 100 négyzetméteren, a tetőszerkezet 250 négyzetméteren vált a lángok martalékává. Személyi sérülés nem történt.
Tűz volt BábolnánFotók: Ács Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság