Tűz

1 órája

Kigyulladt egy családi ház Bajon

A tatabányai tűzoltók rohantak a helyszínre. Mondjuk, hogy történt a háztűz.

Kemma.hu

Háztűz Bajon! Berendezési tárgyak égtek egy baji családi ház konyhájában, csütörtök hajnalban. A tatabányai tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet – számolt be róla a katasztrófavédelem

tűzoltó tűz tűzeset lakástűz háztűz
Háztűz volt Bajon
Fotó: Dziurek / Forrás: Shuterstock/Illusztráció

Az egységek a ház homlokzati szigetelését egy négyzetméteren megbontották, hogy megvizsgálják a födémet. A tűzben a közművek sérültek.

Mint írták, az ilyen és ehhez hasonló tüzek megelőzése érdekében érdemes füstérzékelőt beszerezni, amely közvetlenül a tűz keletkezésekor hangosan sípolni kezd. Ennek segítségével azonnal tudomást szerezhetünk a tűzről, így van időnk eloltani, vagy kimenekülni és hívni a tűzoltókat.

Korábban súlyosabb háztűz is történt már itt

Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, 2024. november 24-én este Bajon, a Csitári úton kigyulladt egy vályogház. A hivatalos tűzvizsgálati eredmény még nincsen meg, de egyelőre úgy látszik, hogy egy megrágott vezetéktől lobbant fel a láng, ami pillanatok alatt átterjedt a padlásszobára, ahol a négy kisgyerek aludt. Ha édesanyjuk nem akkor megy jó éjszakát kívánni nekik, ha valami anyai ösztön nem hajtja, hogy nézzen rájuk még egyszer elalvás előtt, akkor sokkal nagyobb tragédiával ért volna véget az este. A háztűzben azonban így is mindenük odaveszett. 

 

