1 órája
Hatalmas háztűz miatt riasztották a tűzoltókat több településről is
Gönyűn riasztották a tűzoltókat szombat délután, miután lángok csaptak fel egy családi házból. A háztűz gyorsan továbbterjedt a tetőre is, komoly beavatkozást igényelt.
Szombat délután háztűz ütött ki Gönyűn, az Arany János utcában. Egy kétszintes, tetőtér-beépítéses családi ház kapott lángra, a tűz gyorsan átterjedt a tetőszerkezetre is.
Komoly háztűz miatt riasztották a tűzoltókat
A helyszínre három győri hivatásos tűzoltóegység érkezett, de Komáromból is riasztottak egy egységet. Emellett a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is bekapcsolódott a beavatkozásba – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.
A lángok a tetőt sem kímélték
Elsőként a győri egységek kezdték meg az oltást vízsugarakkal. A tűz gyorsan terjedt, így gyors és összehangolt munkára volt szükség, hogy megakadályozzák a további károkat.