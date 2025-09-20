szeptember 20., szombat

1 órája

Hatalmas háztűz miatt riasztották a tűzoltókat több településről is

Gönyűn riasztották a tűzoltókat szombat délután, miután lángok csaptak fel egy családi házból. A háztűz gyorsan továbbterjedt a tetőre is, komoly beavatkozást igényelt.

Kemma.hu

Szombat délután háztűz ütött ki Gönyűn, az Arany János utcában. Egy kétszintes, tetőtér-beépítéses családi ház kapott lángra, a tűz gyorsan átterjedt a tetőszerkezetre is.

tűzoltó tűz tűzeset lakástűz háztűz
A gönyűi háztűzhöz több tűzoltóegység is kivonult, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek
Fotó: Dziurek / Forrás: Shuterstock/Illusztráció

Komoly háztűz miatt riasztották a tűzoltókat

A helyszínre három győri hivatásos tűzoltóegység érkezett, de Komáromból is riasztottak egy egységet. Emellett a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is bekapcsolódott a beavatkozásba – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.

A lángok a tetőt sem kímélték

Elsőként a győri egységek kezdték meg az oltást vízsugarakkal. A tűz gyorsan terjedt, így gyors és összehangolt munkára volt szükség, hogy megakadályozzák a további károkat.

