Karambol

20 perce

Helyszíni fotókon a tragikus baleset az M1-esen: szinte semmi nem maradt az autóból

Címkék#m1#M1-es autópálya#autópálya#halálos baleset#baleset

Kemma.hu

Mint azt mi is megírtuk, három gépkocsi balesetezett az M1-es autópálya 31-es kilométerénél, Mány térségében, vasárnap a reggeli órákban, ahol az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. A halálos baleset helyszínére tűzoltók, mentők és mentőhelikopterek is érkeztek. Egy időre pályazár és több kilométeres torlódás is kialakult.

halálos baleset
Halálos baleset: alig maradt valami az autóból
Fotó: Csiki Márton tű. zls., Kovács Róbert tű. zls. – Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság / Forrás: Csiki Márton tű. zls., Kovács Róbert tű. zls. – Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Helyszíni fotókon a halálos baleset

Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. A lángok oltását megkezdték a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei, majd a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral az oltást, végül feszítővágó berendezés segítségével a járművezetőt kiemelték a gépjárműből. A három személygépkocsiban összesen öt ember utazott. Most helyszíni fotókat is mutatunk a tragédiáról.

Három gépjármű karambolozott Mány térségében (Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Fotók: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Az Országos Mentőszolgálat megkérdésünkre elmondta, hogy egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.  

 

