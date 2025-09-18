Helyszíni fotókon a tragikus baleset az M1-esen: szinte semmi nem maradt az autóból

Mint azt mi is megírtuk, három gépkocsi balesetezett az M1-es autópálya 31-es kilométerénél, Mány térségében, vasárnap a reggeli órákban, ahol az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. A halálos baleset helyszínére tűzoltók, mentők és mentőhelikopterek is érkeztek. Egy időre pályazár és több kilométeres torlódás is kialakult.

Halálos baleset: alig maradt valami az autóból

Fotó: Csiki Márton tű. zls., Kovács Róbert tű. zls. – Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság / Forrás: Csiki Márton tű. zls., Kovács Róbert tű. zls. – Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság