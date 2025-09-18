20 perce
Helyszíni fotókon a tragikus baleset az M1-esen: szinte semmi nem maradt az autóból
Mint azt mi is megírtuk, három gépkocsi balesetezett az M1-es autópálya 31-es kilométerénél, Mány térségében, vasárnap a reggeli órákban, ahol az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. A halálos baleset helyszínére tűzoltók, mentők és mentőhelikopterek is érkeztek. Egy időre pályazár és több kilométeres torlódás is kialakult.
Helyszíni fotókon a halálos baleset
Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. A lángok oltását megkezdték a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei, majd a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral az oltást, végül feszítővágó berendezés segítségével a járművezetőt kiemelték a gépjárműből. A három személygépkocsiban összesen öt ember utazott. Most helyszíni fotókat is mutatunk a tragédiáról.
Három gépjármű karambolozott Mány térségében (Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)Fotók: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Az Országos Mentőszolgálat megkérdésünkre elmondta, hogy egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.
