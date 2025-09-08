szeptember 8., hétfő

M1-es autópálya

1 órája

Tragédia az M1-esen: kamionba csapódó ember hunyt el, teljes a káosz

Szörnyű hírt kaptunk az M1-es autópályáról, a karambol során ember szorult egy kamion alá. Lébény térségében történt a halálos baleset.

Kemma.hu

Ahogyan arról beszámoltunk, baleset történt az M1-es autópálya lébényi szakaszánál. A balesetben egy ember kamion alá szorult, és a police.hu tájékoztatása szerint, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A halálos baleset reggel 8 óra 10 perc körül történt.

halálos baleset
Halálos baleset: egy ember a kamion alá szorult
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Halálos baleset az M1-esen

A rendelkezésre álló adatok szerint egy nyergesvontató és egy személygépkocsi ütközött a 147-es kilométernél az országhatár felé vezető úton. Az M1-es teljes útlezárást már feloldották, de a torlódás meghaladta a 10 kilométert.

Sajnos nem ez volt az első halálos baleset az M1-esen. A nyár folyamán Biatorbágy térségében történt egy horrorbaleset, amiben egy gyermek és három felnőtt a helyszínen életét vesztette.

 

