Tömegével sétálnak az M1-es tragédia miatt a sztrádán - helyszíni fotók

Mint korábban megírtuk: halálos baleset történt az M1-esen Tatánál szeptember 24-én. A sztrádán kilométeres dugó alakul ki. Helyszíni fotókon mutatjuk, mi a helyzet most a sztrádán.

Halálos baleset az M1-esen, helyszíni fotón a torlódás

Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Halálos baleset miatt áll a forgalom

A baleset kora délután történt, amikor egy személyautó belerohant egy kamionba. A személykocsi eleje beszorult a kamion alá, a tűzoltók húzták ki. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Az M1-esen teljes pályazárat rendeltek el, a dugó több kilométeres. Sokan az 1-es főútra térnek le, emiatt az is tele van autósokkal. Az M1-esen álló dugóban sokan kiszálltak az autójukból, többen az út szélén sétáltak.

A rendőrség még helyszínel a balesetnél, egyelőre nem derült ki, hány sérültje van a balesetnek