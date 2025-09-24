szeptember 24., szerda

Tragédia

1 órája

Tömegével sétálnak az M1-es tragédia miatt a sztrádán - helyszíni fotók

Címkék#teljes útzár#M1-es autópálya#halálos baleset

Az M1-es teljesen beállt, az autókból folyamatosan szállnak ki az emberek. A halálos balesettel érintett sztrádán moccanni sem lehet.

Kemma.hu

Mint korábban megírtuk: halálos baleset történt az M1-esen Tatánál szeptember 24-én. A sztrádán kilométeres dugó alakul ki. Helyszíni fotókon mutatjuk, mi a helyzet most a sztrádán.

Halálos baleset az M1-esen, helyszíni fotón a torlódás
Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra
Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Halálos baleset miatt áll a forgalom

A baleset kora délután történt, amikor egy személyautó belerohant egy kamionba. A személykocsi eleje beszorult a kamion alá, a tűzoltók húzták ki. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Az M1-esen teljes pályazárat rendeltek el, a dugó több kilométeres. Sokan az 1-es főútra térnek le, emiatt az is tele van autósokkal. Az M1-esen álló dugóban sokan kiszálltak az autójukból, többen az út szélén sétáltak. 

A rendőrség még helyszínel a balesetnél, egyelőre nem derült ki, hány sérültje van a balesetnek

GALÉRIA: Teljesen beállt az M1-es a halálos baleset után

Fotók: Hagymási Bence

 

Sajnos az M1-esen a nemrég szintén szörnyű tragédia történt: Mánynál három autó karambolozott, az egyik autó kigyulladt, egy ember a helyszínen életét vesztette.

 

