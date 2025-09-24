1 órája
Tömegével sétálnak az M1-es tragédia miatt a sztrádán - helyszíni fotók
Az M1-es teljesen beállt, az autókból folyamatosan szállnak ki az emberek. A halálos balesettel érintett sztrádán moccanni sem lehet.
Mint korábban megírtuk: halálos baleset történt az M1-esen Tatánál szeptember 24-én. A sztrádán kilométeres dugó alakul ki. Helyszíni fotókon mutatjuk, mi a helyzet most a sztrádán.
Halálos baleset miatt áll a forgalom
A baleset kora délután történt, amikor egy személyautó belerohant egy kamionba. A személykocsi eleje beszorult a kamion alá, a tűzoltók húzták ki. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Az M1-esen teljes pályazárat rendeltek el, a dugó több kilométeres. Sokan az 1-es főútra térnek le, emiatt az is tele van autósokkal. Az M1-esen álló dugóban sokan kiszálltak az autójukból, többen az út szélén sétáltak.
A rendőrség még helyszínel a balesetnél, egyelőre nem derült ki, hány sérültje van a balesetnek
GALÉRIA: Teljesen beállt az M1-es a halálos baleset utánFotók: Hagymási Bence
Szörnyű tragédia az M1-esen: halálos baleset bénítja a forgalmat Tatánál
Sajnos az M1-esen a nemrég szintén szörnyű tragédia történt: Mánynál három autó karambolozott, az egyik autó kigyulladt, egy ember a helyszínen életét vesztette.