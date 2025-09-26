szeptember 26., péntek

Tragédia

1 órája

Megrázó fotókon a halálos baleset: elnyelte a kamion a kisautót az M1-esen Tatánál

Felfoghatatlan, hogy történt a tragikus kimenetelű baleset a sztrádán.A halálos balesetről felkavaró helyszíni fotókat közöltek.

Kemma.hu

Az M1-es tatai szakaszán egymás után történtek a halálos balesetek. A legutóbbi tragédia helyszínéről készült fotók megrendítőek. Az autó gyakorlatilag eltűnt a kamion alatt.

Halálos baleset az M1-esen: Tatánál rohant az autó a kamion alá
Halálos baleset az M1-esen: Tatánál rohant az autó a kamion alá
Fotó: Benke István tű. százados / Forrás: BM OKF

Halálos balesetek sora rázta meg a sztrádát

Két nap alatt két halálos baleset történt az M1-es tatai szakaszán, ráadásul órára pontosan ugyanakkor. Szeptember 23-án kora délután egy kisteherautó szenvedett utoléréses balesetet: egy kamion hátuljába csapódott. Bár a helyszínre mentőhelikopter érkezett, ám a sérültön nem tudtak segíteni, egy ember a helyszínen életét vesztette.

GALÉRIA: Fotókon hátborzongató M1-es baleset

Fotók: András Péter tűzoltó őrmester, Szlezák Ákos tűzoltó őrmester - Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Felismerhetetlenné vállt a kocsi a halálos balesetben

A második eset majdnem pont 24 órával később történt, szintén utoléréses baleset, és szintén kamionba csapódott egy jármű. Ehhez az esethez is mentőhelikoptert riasztottak, ám már itt is csak egy ember halálának tényét tudták megállapítani.

A katasztrófavédelem helyszíni fotóinak tanúsága szerint a kamionba csapódott személyautó szinte eltűnt a kamion alatt: begyűrődött a hatalmas jármű hátsó része alá, a sofőrnek esélye sem volt túlélni az ütközést. 

 

A kisautót a tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók csörlő és két olajemelő segítségével vontatták ki a kamion alól. A sofőrt feszítővágóval emelték ki a szétroncsolódott autóból.

 

A tragédia miatt órákig állt az M1-es autópálya forgalma, sokan kiszálltak az autójukból, az M1-es autópálya torlódása több kilométeres volt a helyszínelés idején.

GALÉRIA: Teljesen beállt az M1-es a halálos baleset után (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

