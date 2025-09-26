Megrázó fotókon a halálos baleset: elnyelte a kamion a kisautót az M1-esen Tatánál

Az M1-es tatai szakaszán egymás után történtek a halálos balesetek. A legutóbbi tragédia helyszínéről készült fotók megrendítőek. Az autó gyakorlatilag eltűnt a kamion alatt.

Halálos baleset az M1-esen: Tatánál rohant az autó a kamion alá

Fotó: Benke István tű. százados / Forrás: BM OKF

Halálos balesetek sora rázta meg a sztrádát

Két nap alatt két halálos baleset történt az M1-es tatai szakaszán, ráadásul órára pontosan ugyanakkor. Szeptember 23-án kora délután egy kisteherautó szenvedett utoléréses balesetet: egy kamion hátuljába csapódott. Bár a helyszínre mentőhelikopter érkezett, ám a sérültön nem tudtak segíteni, egy ember a helyszínen életét vesztette.