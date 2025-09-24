42 perce
Szörnyű tragédia az M1-esen: halálos baleset bénítja a forgalmat Tatánál
Áll a forgalom az M1-esen Tatánál. A halálos baleset után kamion alól mentették ki az autóst a sztrádán.
Mentőhelikoptert is riasztottak szeptember 24-én kora délután az amúgy is telített M1-esre. Mint kiderült, szörnyű tragédia történt: halálos baleset állítja a forgalmat.
Halálos baleset miatt áll a forgalom az M1-esen
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautónak hajtott egy személyautó az M1-es autópálya 72-es kilométerszelvényénél, Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban.
A vármegyei rendőr-főkapitányság tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a balesetben egy ember életét vesztette, az érintett szakaszon teljes pályazár van érvényben.
Mentőhelikopter rohant a helyszínre
A katasztrófavédelem további tájékoztatása szerint a tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlő segítségével vontatták ki az autót a tehergépkocsi alól. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, a hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt.
Több sérültről egyelőre nincs információ, a rendőrség később ad több, bővebb tájékoztatást.