Baleset

21 perce

Szörnyű tragédia az M1-esen: halálos baleset bénítja a forgalmat Tatánál

Áll a forgalom az M1-esen Tatánál. A halálos baleset után kamion alól mentették ki az autóst a sztrádán.

Feleki Marietta

Mentőhelikoptert is riasztottak szeptember 24-én kora délután az amúgy is telített M1-esre. Mint kiderült, szörnyű tragédia történt: halálos baleset állítja a forgalmat.

Halálos baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak
Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Halálos baleset miatt áll a forgalom az M1-esen

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautónak hajtott egy személyautó az M1-es autópálya 72-es kilométerszelvényénél, Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban.

A vármegyei rendőr-főkapitányság tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a balesetben egy ember életét vesztette, az érintett szakaszon teljes pályazár van érvényben. 

Mentőhelikopter rohant a helyszínre

A katasztrófavédelem további tájékoztatása szerint a tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlő segítségével vontatták ki az autót a tehergépkocsi alól. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, a hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt.

Több sérültről egyelőre nincs információ, a rendőrség később ad több, bővebb tájékoztatást.

 

