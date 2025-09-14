52 perce
Szörnyű hír jött az M1-esről, halálos áldozata is volt a mányi balesetnek
Tragédia történt az M1-es autópályán, vasárnap reggel. A halálos balesethez több mentőhelikoptert is riasztottak, az Országos Mentőszolgálat is beszámolt a súlyos balesetről.
Három gépkocsi balesetezett az M1-es autópálya 31-es kilométerénél, Mány térségében, vasárnap a reggeli órákban. Ahogyan arról korábban beszámoltunk az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. A halálos baleset helyszínére tűzoltók, mentők és mentőhelikopterek is érkeztek. Egy időre pályazár és több kilométeres torlódás is kialakult.
Halálos baleset történt Mánynál
Az Országos Mentőszolgálat megkérdésünkre elmondta, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük két mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy ember a helyszínen életét vesztette. A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba.
Pályazár az M1-esen, a hatalmas balesethez mentőhelikoptert is riasztottak