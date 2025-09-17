Életveszélyes és őrült mutatvány, ahogyan ez a sofőr vezetett a „halálúton”

Ahogyan azt mi is megírtuk korábban, halálos baleset történt a hétfő reggeli órákban a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, a balesetnek pedig halálos áldozata is lett. A szörnyű esetről fotókat kaptunk. De alig telt el pár nap, már meg is érkezett az újabb 81-es úti őrültség.

Halálos baleset is lehetett volna ebből a mutatványból

Forrás: BpiAutósok/Facebook