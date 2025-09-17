34 perce
Életveszélyes és őrült mutatvány, ahogyan ez a sofőr vezetett a „halálúton”
A 81-es főúton egy gépkocsivezetőt kaptak lencsevégre, amint olyan módon vezetett, ami könnyen az életébe kerülhetett volna. A veszélyes mutatvány különösen aggasztó, hiszen ezt az útszakaszt gyakran „halálútként” emlegetik; a napokban is történt egy halálos baleset itt.
Ahogyan azt mi is megírtuk korábban, halálos baleset történt a hétfő reggeli órákban a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, a balesetnek pedig halálos áldozata is lett. A szörnyű esetről fotókat kaptunk. De alig telt el pár nap, már meg is érkezett az újabb 81-es úti őrültség.
Ez a mutatvány is könnyen halálos balesettel végződhetett volna
A 81-es főúton egy gépkocsivezetőt kaptak ugyanis lencsevégre, amint vezetés közben kinyújtotta a lábát az autó ablakán — a veszélyes mutatvány különösen aggasztó, hiszen az útszakaszt gyakran „halálútként” emlegetik a rengeteg baleset miatt, ami itt történik.
Megrázó fotókon a 81-es úti tragédia (Forrás: Győr HTP)Fotók: Győr HTP
A Budapesti Autósok Facebook-oldalán közzétett felvétel gyorsan terjedt a közösségi médiában, és sokaknál keltett felháborodást: a kinyújtott láb nemcsak a sofőr saját testi épségét veszélyezteti, hanem hátrányosan befolyásolhatja a jármű feletti irányítást is. Baleset vagy hirtelen manőver esetén a kinyújtott végtag könnyen sérülhet, ráadásul a reakcióidő is lassul, ha a vezető nem ül normál pozícióban.
Halálos buszbaleset a 81-esen: helyszíni fotókon a tragédia