szeptember 16., kedd

Edit névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

33 perce

Újabb megrázó képeken a 81-es úti halálos baleset

Címkék#autósok#halálos baleset#karambol#baleset

Tragédiával indult a hét. Halálos baleset történt ugyanis a 81-es főúton. Most újabb fotókat kaptunk a szörnyű karambolról.

Kemma.hu

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, halálos baleset történt a hétfő reggeli órákban a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, a balesetnek pedig halálos áldozata is lett. 

halálos baleset a 81-esen
Halálos baleset történt a 81-esen
Forrás: Győr HTP

A rendőrség akkori beszámolója szerint a 81-es főút 80. kilométerénél, reggel 5 óra 35 perckor történt az ütközés. A személyautó egyik utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők már nem tudták megmenteni. Most újabb fotókat kaptunk az esetről a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jóvoltából.

Megrázó fotókon a 81-es úti tragédia (Forrás: Győr HTP)

Fotók: Győr HTP

Rengeteg halálos baleset történik a 81-es főúton

A 81-es főút régóta viseli a „halálút” jelzőt. Nemcsak a balesetek száma, hanem azok súlyossága is aggodalomra ad okot. A szűk, veszélyes szakaszok, a megnövekedett teherforgalom és a korai órákban tapasztalható figyelmetlenség gyakran vezetnek végzetes kimenetelhez. Bár kevésbé súlyos, de ijesztő baleset történt 2023. szeptember 29-én is, amikor a tatabányai Bárdos László Gimnázium diákjait szállító busz két kamionnal ütközött az M1-esen. Akkor szerencsére nem történt személyi sérülés, de a látványos baleset jól mutatta, milyen kiszolgáltatottak az utasok egy-egy ütközés során.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu