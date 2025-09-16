33 perce
Újabb megrázó képeken a 81-es úti halálos baleset
Tragédiával indult a hét. Halálos baleset történt ugyanis a 81-es főúton. Most újabb fotókat kaptunk a szörnyű karambolról.
Mint arról korábban mi is beszámoltunk, halálos baleset történt a hétfő reggeli órákban a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, a balesetnek pedig halálos áldozata is lett.
A rendőrség akkori beszámolója szerint a 81-es főút 80. kilométerénél, reggel 5 óra 35 perckor történt az ütközés. A személyautó egyik utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők már nem tudták megmenteni. Most újabb fotókat kaptunk az esetről a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jóvoltából.
Megrázó fotókon a 81-es úti tragédia (Forrás: Győr HTP)Fotók: Győr HTP
Rengeteg halálos baleset történik a 81-es főúton
A 81-es főút régóta viseli a „halálút” jelzőt. Nemcsak a balesetek száma, hanem azok súlyossága is aggodalomra ad okot. A szűk, veszélyes szakaszok, a megnövekedett teherforgalom és a korai órákban tapasztalható figyelmetlenség gyakran vezetnek végzetes kimenetelhez. Bár kevésbé súlyos, de ijesztő baleset történt 2023. szeptember 29-én is, amikor a tatabányai Bárdos László Gimnázium diákjait szállító busz két kamionnal ütközött az M1-esen. Akkor szerencsére nem történt személyi sérülés, de a látványos baleset jól mutatta, milyen kiszolgáltatottak az utasok egy-egy ütközés során.
