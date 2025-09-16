Újabb megrázó képeken a 81-es úti halálos baleset

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, halálos baleset történt a hétfő reggeli órákban a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, a balesetnek pedig halálos áldozata is lett.

Halálos baleset történt a 81-esen

Forrás: Győr HTP