Komárom-Esztergom legsötétebb esetei: gyilkosságok, amelyek mély nyomot hagytak
A napokban történt komáromi gyilkosság az egész országot megrázták. De sajnos nem ez volt az egyedüli emberölés, ami a szűk hazánkban történt. Ezért összeszedtük, milyen gyilkosságok voltak Komárom-Esztergomban korábban.
Még mindig nem tudtunk feleszmélni abból a tragédiából, ami pár nappal ezelőtt rázta meg nem csak Komárom-Esztergomot, de az egész országot. Gyilkosság történt ugyanis Komáromban: szeptember 25-én, csütörtökön, holttestet találtak egy itteni házban, majd később kiderült, hogy emberölés áll a háttérben. A 31 éves férfi kábítószer hatása alatt agyonverte a kétgyerekes édesanyát, majd a holttestet egy ágyneműbe csomagolta és talicskába tette. Eredetileg el akarta rejteni, de végül a lakásban hagyta és elmenekült. A véres tárgyakat a fürdőszobában hagyta. Sajnos korábban is történtek már hasonlóan kegyetlen gyilkosságok a megyében.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség nemrég vádiratot nyújtott be egy férfi ellen, aki 2023 tavaszán féltékenységből végzett ismerősével. Dr. Stoller Katalin ügyésztől, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a vádlott egy közös nőismerős miatt féltékeny volt a sértettre. 2023. április 29-én éjszaka egy Bábolnához közeli településen kalapácshoz hasonló tárggyal kereste fel az ismerősét. Amikor megérkezett a házhoz, a sértett aludt, ekkor az elkövető többször fejbe ütötte az ágyban fekvő férfit, majd magára hagyta. Az áldozat a sérülésekbe belehalt.
Idén márciusban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt indult ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség indítványozta egy tatabányai nő letartóztatását. A gyanúsított gyilkosság miatt kerül rácsok mögé: egy piszkavassal több alkalommal megütötte élettársa demens édesanyját, aki belehalt a bántalmazásba.
Ahogyan arról 2024 júliusában beszámoltunk, elhunyt Simsik Cynthia, aki hét magyar klubban, többek között a Komárom és a Dorog együttesében is kézilabdázott. A 31 éves jobbszélsőt meggyilkolhatták. A Bors információi szerint volt párja, a korábban pénzügyi nyomozóként dolgozó Cs. György ölhette meg. Cynthia volt párja megpróbálta elrejteni volt párja holttestét, de amikor ez nem sikerült neki, akkor megpróbálta öngyilkosságnak beállítani a történteket. Végül bevallotta szörnyű tettét a rokonoknak, a rendőrségen azonban a gyilkosság tényét tagadta.
2023 februárban Esztergomban történt tragédia, amikor egy erősen ittas férfi szóváltásba keveredett a szomszédjával, akit a vita közben ököllel és könyökével több alkalommal a fején megütött, mely ütésektől a földre került. A vádlott ekkor tovább ütlegelte a férfit, ököllel megütötte a sértett orrát, mindkét arccsontját, száját, valamint a nyakát is. A szomszéd a bántalmazás következtében a helyszínen életét vesztette.
A Győri ítélőtábla 2023. március 13-án tartott nyilvános ülésén másodfokon ítéletet hozott azzal a két férfival szemben, akik Komáromban verték halálra különös kegyetlenséggel hangoskodó ismerősüket. Ahogy a közleményben írták, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 30 évben határozta meg; míg ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
A három férfi együtt élt egy komáromi ingatlanban. A sértett 2020 június 17-én éjjel erősen ittasan tért haza, hangoskodott, egy szögvassal hadonászott. Ez zavarta a két szintén ittas férfit, akik végül neki támadtak. A bántalmazást akkor sem hagyták abba, mikor a sértett bocsánatot kért és kérlelte cimboráit, hogy ne bántsák tovább. Az ügy további részletei itt olvashatóak:
2021. nyarán is megrázó szörnyűségről számoltunk be, amikor a tatabányai T. N. és anyósa rossz viszonyban voltak, és egy porzsákon vesztek össze. A vitának az idős asszony vetett véget, elindult az emeletről lefelé a lépcsőn. A férfi utánament, majd véletlenül meglökte anyósát, aki ettől a lépcsőről a földre zuhant. A nő az esés miatt magatehetetlenül feküdt az előszoba padlóján, amitől veje nagyon ideges lett, ezért a nőt több alkalommal megrúgta, majd rátérdelt a hátára, felső testét hátrafeszítette, fejét több alkalommal a járólapba ütötte, majd többször megszúrta őt egy késsel.
Ki ne emlékezne a süttői brutális kettős gyilkosságra, amely 2020-ban rázta meg az országot. Mint arról akkor beszámoltunk: Sz. D. 2020. május 16-án virradóra nővéréhez és sógorához ment, akik egy süttői családi házban laktak. A vádlott a konyhából magához vett több kést, majd azokkal sógorát 36-szor, nővérét 19-szer szúrta meg. Családtagjai a késszúrások okozta sérülésektől életüket vesztették. Sz. D. a gyilkosságok után a holttesteket benzinnel átitatott rongyokkal takarta le, a házban pedig benzint locsolt szét, amit meggyújtott. A tűzben a vádlott is másodfokú égési sérüléseket szenvedett a kezén, lábán és arcán, de sikerült a házból kimenekülnie.
A szörnyű esetről ebben a cikkben lehet további részleteket olvasni, amelyből az is kiderül, miként lehetett az, hogy a bíró döntése a korábbi szakértői vélemények tükrében nem okozott nagy meglepetést, és felmentették a férfit.
Sajnos a távoli múltban is történtek rettenetes gyilkosságok Komárom-Esztergomban
- A Komárom-Esztergom megye bűntörténelmi krónikáiban különleges helyet foglal el a "bikoli rém" néven ismertté vált Barassó István, aki a megye utolsóként kivégzett halálra ítélt bűnözője volt. A bikoli rém elnevezés a borzalmas eseményekkel vált emlékezetessé, melyeket a társadalom és a jogrendszer sem feledhetett el.
- Négy évtized távlatából is hátborzongató visszaolvasni azt a történetet, amely 1980-ban történt Oroszlányban. Egy kamasz fiú – hosszú évek szenvedései után – saját apja életét oltotta ki.
- Több mint hatvan év telt el azóta, hogy az ötvenes évek Tatabányáján elkövették az egyik legmegrázóbb emberölést. A bírósági iratokból egy végletekig elmérgesedett házasság története rajzolódik ki, amelynek végén a feleség brutálisan végzett a férjével – gyakorlatilag a saját kezei között, szinte szenvtelen nyugalommal.
