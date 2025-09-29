Komárom-Esztergom legsötétebb esetei: gyilkosságok, amelyek mély nyomot hagytak

A Győri ítélőtábla 2023. március 13-án tartott nyilvános ülésén másodfokon ítéletet hozott azzal a két férfival szemben, akik Komáromban verték halálra különös kegyetlenséggel hangoskodó ismerősüket. Ahogy a közleményben írták, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 30 évben határozta meg; míg ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A három férfi együtt élt egy komáromi ingatlanban. A sértett 2020 június 17-én éjjel erősen ittasan tért haza, hangoskodott, egy szögvassal hadonászott. Ez zavarta a két szintén ittas férfit, akik végül neki támadtak. A bántalmazást akkor sem hagyták abba, mikor a sértett bocsánatot kért és kérlelte cimboráit, hogy ne bántsák tovább. Az ügy további részletei itt olvashatóak: