Gyilkosság történt Komáromban- egy nő holttestét találták meg+ VIDEÓ
Szeptember 25-én késő délután rémisztő esemény történt Komáromban. Egy lakásban gyilkosság nyomaira bukkantak, ami megrázta a helyi közösséget.
A helyszínre érkező rendőrség és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak.
Gyilkosság Komáromban – egy férfit őrizetbe vettek
A police.hu tájékoztatója szerint szeptember 25-én késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. A gyilkosság hátteréről a hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek.
A helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak. A gyilkosság komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.