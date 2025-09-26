szeptember 26., péntek

Emberölés

57 perce

Gyilkosság történt Komáromban- egy nő holttestét találták meg+ VIDEÓ

Címkék#Komárom#holttest#emberölés

Szeptember 25-én késő délután rémisztő esemény történt Komáromban. Egy lakásban gyilkosság nyomaira bukkantak, ami megrázta a helyi közösséget.

Kemma.hu

A helyszínre érkező rendőrség és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak. A gyilkosság komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását.

sziréna, rendőrség gyilkosság
Szörnyű tragédia Komáromban: gyilkosság áldozata lett a holtan talált nő
Forrás:  police.hu

Gyilkosság Komáromban – egy férfit őrizetbe vettek

A police.hu tájékoztatója szerint szeptember 25-én késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. A gyilkosság hátteréről a hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek. A helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak. A gyilkosság komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

 

