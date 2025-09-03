Rendőr
1 órája
Fokozott ellenőrzésre kell készülni Tatabányán - mondjuk mikor kell vigyáznod!
Mondjuk, pontosan mettől meddig tart majd. A Tatabányai Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést tart.
A Tatabányai Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. szeptember 5-én 14.00 órától szeptember 8-án 00.00 óráig a Tatabánya város illetékességi területére – írta a police.hu.
Ezért lesz fokozott ellenőrzés
Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása és a rendőrkapitányság illetékességi területének rendjét veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése.
