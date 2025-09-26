szeptember 26., péntek

Felhívás

1 órája

Figyelem! Fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök: itt számíthatsz rájuk

Címkék#Police#Esztergomi Rendőrkapitányság#fokozott ellenőrzés#ellenőrzés#rendőr

Az Esztergomi Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést tart szeptember 27-én 19.00 órától szeptember 28-án 19.00 óráig.

Kemma.hu

Az Esztergomi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el szeptember 27-én 19.00 órától szeptember 28-án 19.00 óráig Esztergom város illetékességi területére – számolt be róla a police.hu.

rendőr rendőrség sziréna fokozott ellenőrzés
Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség
Forrás: police.hu

Ezért lesz fokozott ellenőrzés

Mint írták, a rendőrség fokozott ellenőrzésének célja a közbiztonság, a közrend, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében koncentrált, célirányos rendőri jelenlét biztosítása a jogellenes cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében.

Mint azt nemrég megírtuk, a komáromi rendőrök tettek közzé egy körözést, melyben a hatóságok egy Kucsera Gábor nevű eltűnt fiatalt keresnek. De két tatabányai fiatalnak is nyoma veszett egy nap különbséggel, akik felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Most újabb eltűnésről számolt be a rendőrség, ezúttal eltűnt fiúk ügyében nyomoznak.

 

