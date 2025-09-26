1 órája
Figyelem! Fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök: itt számíthatsz rájuk
Az Esztergomi Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést tart szeptember 27-én 19.00 órától szeptember 28-án 19.00 óráig.
Az Esztergomi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el szeptember 27-én 19.00 órától szeptember 28-án 19.00 óráig Esztergom város illetékességi területére – számolt be róla a police.hu.
Ezért lesz fokozott ellenőrzés
Mint írták, a rendőrség fokozott ellenőrzésének célja a közbiztonság, a közrend, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében koncentrált, célirányos rendőri jelenlét biztosítása a jogellenes cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében.
