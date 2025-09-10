szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emberölés

36 perce

Sorházban akart robbantani egy férfi Esztergomnál, hidegrázó, amit mondott

Címkék#esztergom#gázpalack#robbantás#emberölés

Párkapcsolati problémái miatt akarta gázpalackokkal felrobbantani magát a vádlott. Emberöléses vádolják a férfit mert a szomszédos lakásokban is voltak emberek.

Kemma.hu

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt indult ügyben eredményesen indítványozta a férfi letartóztatását, aki egy esztergomi községben gázpalackok felrobbantásával akart öngyilkos lenni, miközben mások életét is veszélyeztette.

Emberölés
Emberölési és öngyilkos kísérlet gázpalackkal
Forrás:  Getty Images

Durva emberölési kísérlet Esztergomnál

A Tatabányai Járásbíróság az ügyész indítványára, az elkövetőt meghallgatta, majd egy hónapra, 2025. október 10-ig elrendelte a letartóztatását. A bíróság indoklása szerint a férfi korábbi, társtettesként elkövetett emberölés miatt már elítélt, valamint a cselekmény súlyossága és a bűnismétlés veszélye miatt szükséges a fogva tartás. A végzés nem végleges, mert a gyanúsított és védője fellebbezett.

A férfi a gyanú szerint szeptember 2-án délután, párkapcsolati problémái és a lakás elhagyására való felszólítás miatt döntött úgy, hogy felrobbantja magát egy tíz lakásos sorház egyik lakásában. Két gázpalackot kartonpapírral körbe rakott és meggyújtott, miközben tisztában volt vele, hogy a szomszédos lakásban mások is tartózkodnak, így a robbanás halált is okozhatott volna – írta a Tatabányai Törvényszék.

A cselekményt a kiáradó füst miatt az utcán tartózkodó személyek észlelték. Bementek a lakásba, eloltották a tüzet, és a gázpalackokat az utcára vitték, majd vízzel lehűtötték. A robbanás idején további nyolc lakásban tartózkodtak emberek. A férfi a cselekmény félbeszakítása után azt is közölte az őt számon kérő nővel, hogy kinyír mindenkit.

Ahogyan arról dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatott az emberölés bűntettének kísérlete a Büntető Törvénykönyv szerint 5–15 év szabadságvesztéssel büntetendő.

A múlt hét folyamán Tatára és Tatabányára is többször kelet rohanniuk a tűzoltóknka.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu