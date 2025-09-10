Sorházban akart robbantani egy férfi Esztergomnál, hidegrázó, amit mondott

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt indult ügyben eredményesen indítványozta a férfi letartóztatását, aki egy esztergomi községben gázpalackok felrobbantásával akart öngyilkos lenni, miközben mások életét is veszélyeztette.

Emberölési és öngyilkos kísérlet gázpalackkal

Forrás: Getty Images

Durva emberölési kísérlet Esztergomnál

A Tatabányai Járásbíróság az ügyész indítványára, az elkövetőt meghallgatta, majd egy hónapra, 2025. október 10-ig elrendelte a letartóztatását. A bíróság indoklása szerint a férfi korábbi, társtettesként elkövetett emberölés miatt már elítélt, valamint a cselekmény súlyossága és a bűnismétlés veszélye miatt szükséges a fogva tartás. A végzés nem végleges, mert a gyanúsított és védője fellebbezett.

A férfi a gyanú szerint szeptember 2-án délután, párkapcsolati problémái és a lakás elhagyására való felszólítás miatt döntött úgy, hogy felrobbantja magát egy tíz lakásos sorház egyik lakásában. Két gázpalackot kartonpapírral körbe rakott és meggyújtott, miközben tisztában volt vele, hogy a szomszédos lakásban mások is tartózkodnak, így a robbanás halált is okozhatott volna – írta a Tatabányai Törvényszék.

A cselekményt a kiáradó füst miatt az utcán tartózkodó személyek észlelték. Bementek a lakásba, eloltották a tüzet, és a gázpalackokat az utcára vitték, majd vízzel lehűtötték. A robbanás idején további nyolc lakásban tartózkodtak emberek. A férfi a cselekmény félbeszakítása után azt is közölte az őt számon kérő nővel, hogy kinyír mindenkit.

Ahogyan arról dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatott az emberölés bűntettének kísérlete a Büntető Törvénykönyv szerint 5–15 év szabadságvesztéssel büntetendő.

