Féltékenységből gyilkoltak Bábolnán: álmában verte agyon ismerősét egy férfi

Rengeteg szomorú eset történik az elmúlt hetekben, hónapokban Bábolnán, köztük sajnos emberölés is. A Komáromi Rendőrkapitányság például eljárást folytatott Nyári Dezső eltűnése kapcsán. A 65 éves eltűnt férfi augusztus 13-án Bábolna belterületéről ismeretlen helyre távozott, és hetekig nem adott magáról életjelet.

Emberölés is megrázta korábban a települést

Most pedig új fejlemények láttak napvilágot arról a gyilkosságról, ami a települést rázta meg az elmúlt időszakban.

Emberölés sokkolta Bábolnát

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be egy férfi ellen, aki 2023 tavaszán féltékenységből végzett ismerősével.

Dr. Stoller Katalin ügyésztől, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a vádlott egy közös nőismerős miatt féltékeny volt a sértettre. 2023. április 29-én éjszaka egy Bábolnához közeli településen kalapácshoz hasonló tárggyal kereste fel az ismerősét. Amikor megérkezett a házhoz, a sértett aludt, ekkor az elkövető többször fejbe ütötte az ágyban fekvő férfit, majd magára hagyta. Az áldozat a sérülésekbe belehalt.