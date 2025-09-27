1 órája
Féltékenységből gyilkoltak Bábolnán: álmában verte agyon ismerősét egy férfi
Sokkoló részletek kerültek nyilvánosságra egy bábolnai emberölés ügyében. A vádirat szerint a férfi egy féltékenységi roham miatt kalapácsszerű tárggyal végzett alvó ismerősével. Az ügyészség életfogytiglani börtönbüntetést indítványozott az emberölés ügyében.
Rengeteg szomorú eset történik az elmúlt hetekben, hónapokban Bábolnán, köztük sajnos emberölés is. A Komáromi Rendőrkapitányság például eljárást folytatott Nyári Dezső eltűnése kapcsán. A 65 éves eltűnt férfi augusztus 13-án Bábolna belterületéről ismeretlen helyre távozott, és hetekig nem adott magáról életjelet.
Most pedig új fejlemények láttak napvilágot arról a gyilkosságról, ami a települést rázta meg az elmúlt időszakban.
Emberölés sokkolta Bábolnát
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be egy férfi ellen, aki 2023 tavaszán féltékenységből végzett ismerősével.
Dr. Stoller Katalin ügyésztől, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a vádlott egy közös nőismerős miatt féltékeny volt a sértettre. 2023. április 29-én éjszaka egy Bábolnához közeli településen kalapácshoz hasonló tárggyal kereste fel az ismerősét. Amikor megérkezett a házhoz, a sértett aludt, ekkor az elkövető többször fejbe ütötte az ágyban fekvő férfit, majd magára hagyta. Az áldozat a sérülésekbe belehalt.
Mint azt korábban mi is megírtuk, a vádlott később sem állt meg: 2023 augusztusában és szeptemberében két nőismerősét és azok édesapját is megfenyegette megöléssel. Szeptember 14-én hajnalban az otthonukhoz ment, benzines flakonból öntött az ajtóra és az ablakra, hogy gyújtogatással riassza meg őket. A sértettek észrevették, majd a rendőrséget hívták.
A főügyészség vádiratában életfogytig tartó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott a férfival szemben, akit jelenleg is letartóztatásban tartanak. A döntést a Tatabányai Törvényszék hozza meg.
Márciusban egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak szintén Bábolnán, a Kisbábolna puszta 1. szám alatti sorház egyik lakásában. Az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.