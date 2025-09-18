2 órája
Eltűnt egy 13 éves lány Oroszlányból – segítséget kér a rendőrség
Eltűnés miatt keresi a Komáromi Rendőrkapitányság a fiatalt.
Az eltűnt lány ismertetőjegyei
Az eltűnt lány 160 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót, valamint Fila cipőt viselt.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
