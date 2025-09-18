szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyoma veszett

2 órája

Eltűnt egy 13 éves lány Oroszlányból – segítséget kér a rendőrség

Címkék#rendőrség#Komáromi Rendőrkapitányság#eltűnt lány#eltűnt

Eltűnés miatt keresi a Komáromi Rendőrkapitányság a fiatalt.

Kemma.hu

A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina eltűnése kapcsán. A 13 éves eltűnt lány szeptember 16-án az oroszlányi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, és a rendőrség is keresi.

Az eltűnt lány
Fotón az eltűnt lány
Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

Az eltűnt lány 160 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót, valamint Fila cipőt viselt.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Továbbra is rejtély övezi Kaszás Nikolett ügyét, akiről a mai napig nem tudni, mi történhetett vele. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu