Eltűnt lány miatt aggódnak Tatabányán, fél éve életjelet sem ad Alexa

A Tatabányai Rendőrkapitányság eljárást folytat Jónás Alexa eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt lány április 24-én engedély nélkül távozott a budapesti befogadóhelyéről, azonban oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt gyerek Jónás Alexa 160 cm magas, sötétbarna hajú, barna szemű, vékony testalkatú – police.hu.

Az eltűnt lány Jónás Alexa

Már hónapok keresik az eltűnt lány

A Tatabányai Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság egy másik eltűnt lány ügyében nyomoz. A 13 éves lány, Zolnai Natália Katalint legutóbb szeptember 8-án látták, azóta nyoma veszett. Minden bejelentés kulcsfontosságú lehet az eltűnt gyerek felkutatásához, ezért a lakosság együttműködését kérik.