Ezért az eltűnt lányért aggódik az ország, a Duna mentén veszett nyoma

Kaszás Nikolett eltűnése után – akinek lassan 2 hete veszett nyoma túrázás közben – most újabb rejtélyes eset tartja lázban az embereket. A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Tömör Flóra eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt lány augusztus 20-án engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda azonban nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Hetek óta nincs meg az eltűnt lány, Tömör Flóra

Forrás: police.hu