szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

1 órája

Ezért az eltűnt lányért aggódik az ország, a Duna mentén veszett nyoma

Címkék#rendőrség#eltűnt lány#körözés#eltűnt

Komáromból tűnt el a 17 éves lány.

Kemma.hu

Kaszás Nikolett eltűnése után – akinek lassan 2 hete veszett nyoma túrázás közben – most újabb rejtélyes eset tartja lázban az embereket. A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Tömör Flóra eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt lány augusztus 20-án engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda azonban nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Eltűnt lány
Hetek óta nincs meg az eltűnt lány, Tömör Flóra
Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

Tömör Flóra 170 centiméter magas, világosbarna, hosszú haja van, és vékony testalkatú.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Hiába keresik őket, nyolc kamasz fiúnak is nyoma veszett Komárom-Esztergom vármegyében. Az eltűnt gyerekek ügyében a rendőrség most is folyamatosan nyomoz, országosan is kérik a lakosság segítségét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu