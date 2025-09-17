1 órája
Ezért az eltűnt lányért aggódik az ország, a Duna mentén veszett nyoma
Komáromból tűnt el a 17 éves lány.
Kaszás Nikolett eltűnése után – akinek lassan 2 hete veszett nyoma túrázás közben – most újabb rejtélyes eset tartja lázban az embereket. A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Tömör Flóra eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt lány augusztus 20-án engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda azonban nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Továbbra sincs meg Kaszás Nikolett: a rendőrség közzétette róla az utolsó fotót az eltűnése előtt
Az eltűnt lány ismertetőjegyei
Tömör Flóra 170 centiméter magas, világosbarna, hosszú haja van, és vékony testalkatú.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
Hiába keresik őket, nyolc kamasz fiúnak is nyoma veszett Komárom-Esztergom vármegyében. Az eltűnt gyerekek ügyében a rendőrség most is folyamatosan nyomoz, országosan is kérik a lakosság segítségét.
Mindenki őket keresi: ennek a nyolc fiatalnak veszett nyoma Komárom-Esztergomban