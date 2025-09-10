szeptember 10., szerda

2 órája

Nem tért haza Amina, már egy hónapja keresik a 16 éves lányt

Címkék#eltűnt lány#körözés#eltűnt#rendőr

A Komáromi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 16 éves tinédzsert. Az eltűnt lány már egy hónapja ismeretlen helyen tartózkodik.

Kemma.hu

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Holtság Amina Miriam eltűnése kapcsán. A 16 éves eltűnt lány augusztus 6-án engedély nélkül távozott a komáromi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írta a police.hu.

Eltűnt lány
Az eltűnt lány Holtság Amina
Forrás:  police.hu

Az eltűnt lány személyleírása

Az eltűnt lány 165 cm magas, barna szemű, fekete hosszú hajú, kerek arcú. Eltűnésekor fekete farmernadrágot, fekete felsőt, és fehér magasszárú cipőt viselt. A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. 

Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Egy 17 éves fiú pedig Oroszlányból tűnt el, még májusban, azóta is keresik.

 

