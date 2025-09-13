Mindenki őket keresi: ennek a nyolc fiatalnak veszett nyoma Komárom-Esztergomban

Nyolc eltűnt gyerek után nyomoznak jelenleg is a rendőrök Komárom-Esztergom vármegyében. Az eltűnt gyerekek mindegyikének nyoma veszett, mindegyiküket hivatalosan is körözik.

Ők az eltűnt gyerekek, akiket most is keresnek a rendőrök Komárom-Esztergom vármegyében

Forrás: police.hu

Nem csitul a keresés Komárom-Esztergom vármegyében: jelenleg is nyolc fiatalkorú fiú eltűnése ügyében folytatnak eljárást a rendőrök. A police.hu eltűnt személyeket listázó oldalán folyamatosan frissül a keresett személyek száma, és most nyolc kamasz arcképe szerepel a körözési adatbázisban. A fiatalokat szerte a megyében, sőt, akár az ország bármely pontján kereshetik.

Ők az eltűnt gyerekek

Az eltűnt fiúk közös jellemzője, hogy szinte kivétel nélkül kamaszkorúak, többségük sovány testalkatú, és utoljára Komárom, Tatabánya, Esztergom vagy Baja környékén látták őket. A rendőrség azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik róluk, haladéktalanul jelentkezzen!

Kucsera Gábor

Kucsera Gábor (2009.07.26., Baja) – barna haj, barna szem, 166–170 cm, sovány testalkat

Váradi Dzsinó Románó

Váradi Dzsinó Románó (2012.12.21., Tatabánya) – fekete haj, fekete szem, 161–165 cm, sovány testalkat

Veres Dávid

Veres Dávid (2011.08.15., Esztergom) – barna haj, barna szem, 161–165 cm, sovány testalkat, szakad farmer, kék póló

Bűs Ödön Szilveszter

Bűs Ödön Szilveszter (2009.07.08., Tatabánya) – barna haj, barna szem, 166–170 cm, sovány testalkat

Váradi Jeremi Ramiz

Váradi Jeremi Ramiz (2015.04.07., Tatabánya) – fekete haj, barna szem, 150 cm alatt, közepes testalkat

Kanalas Zoltán

Kanalas Zoltán (2009.05.06., Komárom) – szőke haj, zöld szem, 161–165 cm, vékony testalkat

Végh Rómeó Jusztin

Végh Rómeó Jusztin (2011.07.08., Tatabánya) – barna haj, barna szem, 166–170 cm, közepes testalkat, vállig érő haj

Anda Attila

Anda Attila (2012.07.02., Tatabánya) – barna haj, barna szem, 171–175 cm, sovány testalkat

A körözési felhívások alapján a rendőrök mindenkit arra kérnek, aki felismeri bármelyik eltűnt fiút, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyükről, azonnal értesítse a Komáromi Rendőrkapitányságot a 2900 Komárom, Igmándi út 24. címen, vagy a 06-34/541-020 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést bármelyik rendőrkapitányságon vagy a 112-es segélyhívón!