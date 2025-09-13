szeptember 13., szombat

Eltűnt

3 órája

Mindenki őket keresi: ennek a nyolc fiatalnak veszett nyoma Komárom-Esztergomban

Címkék#rendőrség#Komáromi Rendőrkapitányság#Komárom-Esztergom vármegyében#eltűnt gyerekek

Hiába keresik őket, nyolc kamasz fiúnak nyoma veszett Komárom-Esztergom vármegyében. Az eltűnt gyerekek ügyében a rendőrség most is folyamatosan nyomoz, országosan is kérik a lakosság segítségét.

Kemma.hu

Nyolc eltűnt gyerek után nyomoznak jelenleg is a rendőrök Komárom-Esztergom vármegyében. Az eltűnt gyerekek mindegyikének nyoma veszett, mindegyiküket hivatalosan is körözik.

eltűnt gyerekek
Ők az eltűnt gyerekek, akiket most is keresnek a rendőrök Komárom-Esztergom vármegyében
Forrás:  police.hu

Nem csitul a keresés Komárom-Esztergom vármegyében: jelenleg is nyolc fiatalkorú fiú eltűnése ügyében folytatnak eljárást a rendőrök. A police.hu eltűnt személyeket listázó oldalán folyamatosan frissül a keresett személyek száma, és most nyolc kamasz arcképe szerepel a körözési adatbázisban. A fiatalokat szerte a megyében, sőt, akár az ország bármely pontján kereshetik.

Ők az eltűnt gyerekek

Az eltűnt fiúk közös jellemzője, hogy szinte kivétel nélkül kamaszkorúak, többségük sovány testalkatú, és utoljára Komárom, Tatabánya, Esztergom vagy Baja környékén látták őket. A rendőrség azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik róluk, haladéktalanul jelentkezzen!

Kucsera Gábor
Forrás:  police.hu

Kucsera Gábor (2009.07.26., Baja) – barna haj, barna szem, 166–170 cm, sovány testalkat

Váradi Dzsinó Románó
Forrás:  police.hu

Váradi Dzsinó Románó (2012.12.21., Tatabánya) – fekete haj, fekete szem, 161–165 cm, sovány testalkat

Veres Dávid
Forrás:  police.hu

Veres Dávid (2011.08.15., Esztergom) – barna haj, barna szem, 161–165 cm, sovány testalkat, szakad farmer, kék póló

Bűs Ödön Szilveszter
Forrás:  police.hu

Bűs Ödön Szilveszter (2009.07.08., Tatabánya) – barna haj, barna szem, 166–170 cm, sovány testalkat

Váradi Jeremi Ramiz
Forrás:  police.hu

Váradi Jeremi Ramiz (2015.04.07., Tatabánya) – fekete haj, barna szem, 150 cm alatt, közepes testalkat

Kanalas Zoltán
Forrás:  police.hu

Kanalas Zoltán (2009.05.06., Komárom) – szőke haj, zöld szem, 161–165 cm, vékony testalkat

Végh Rómeó Jusztin
Forrás:  police.hu

Végh Rómeó Jusztin (2011.07.08., Tatabánya) – barna haj, barna szem, 166–170 cm, közepes testalkat, vállig érő haj

Anda Attila
Forrás:  police.hu

Anda Attila (2012.07.02., Tatabánya) – barna haj, barna szem, 171–175 cm, sovány testalkat

A körözési felhívások alapján a rendőrök mindenkit arra kérnek, aki felismeri bármelyik eltűnt fiút, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyükről, azonnal értesítse a Komáromi Rendőrkapitányságot a 2900 Komárom, Igmándi út 24. címen, vagy a 06-34/541-020 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést bármelyik rendőrkapitányságon vagy a 112-es segélyhívón!

 

