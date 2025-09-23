1 órája
Komáromból tűnt el a 13 éves fiú - most minden perc számít!
Eltűnt egy 13 éves kisfiú, és azóta senki sem tudja, merre lehet. Az eltűnt gyerek felkutatásában a komáromi rendőrség az egész lakosság segítségét kéri. Minden információ életmentő lehet!
A fiút utoljára szeptember 23-án látták, azóta pedig hiába keresik. A hatóságok kiadták a körözést, és hangsúlyozzák, hogy bármilyen információ az eltűnt gyerek hollétéről kritikus lehet a felkutatáshoz, és minden perc számít a biztonságos előkerítéshez.
Részletek az eltűnt gyerekről
Anda Attila Irnik 2012. február 1-jén született Tatabányán, magyar állampolgár. 171-175 cm magas, sovány testalkatú. Rövid, barna hajú, barna szemű. A körözést a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el, és a police.hu-n megtekinthető.
Bárki, aki látta vagy tud valamit a fiú hollétéről, a 36 (34) 541-020 telefonszámon, vagy a 2900 Komárom, Igmándi út 24. címen jelentkezhet.