Komáromból tűnt el a 13 éves fiú - most minden perc számít!

A fiút utoljára szeptember 23-án látták, azóta pedig hiába keresik. A hatóságok kiadták a körözést, és hangsúlyozzák, hogy bármilyen információ az eltűnt gyerek hollétéről kritikus lehet a felkutatáshoz, és minden perc számít a biztonságos előkerítéshez.

Az eltűnt gyerek felkutatásában a komáromi rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Forrás: police.hu

Részletek az eltűnt gyerekről

Anda Attila Irnik 2012. február 1-jén született Tatabányán, magyar állampolgár. 171-175 cm magas, sovány testalkatú. Rövid, barna hajú, barna szemű. A körözést a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el, és a police.hu-n megtekinthető.