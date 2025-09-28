szeptember 28., vasárnap

Körözés

23 perce

Eltűnt egy 13 éves kislány – égre-földre keresik

Címkék#rendőrség#Oroszlányi Rendőrkapitányság#kislány

Eltűnt egy 13 éves lány, Zolnai Natália Katalin, és azóta senki sem tudja, merre lehet. Az eltűnt gyerek ügyében az Oroszlányi Rendőrkapitányság az egész lakosság segítségét kéri – minden apró információ életmentő lehet.

Kemma.hu

A lányt legutóbb 2025. szeptember 8-án látták, azóta nyoma veszett. Zolnai Natália Katalin 156–160 cm magas, közepes testalkatú, barna hajú, vállig érő hajjal. A rendőrség hangsúlyozza: minden bejelentés kulcsfontosságú lehet az eltűnt gyerek felkutatásához, ezért a lakosság együttműködését kérik.

Újabb eltűnt gyerek: a 13 éves kislányt égre-földre keresik
 Újabb eltűnt gyerek: a 13 éves kislányt égre-földre keresik
Forrás:  police.hu

Részletek az eltűnt gyerekről

A 2012. augusztus 18-án Tatabányán született lány magyar állampolgár. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság rendelte el a körözését, ami a police.hu-n megtekinthető. Aki látta, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, azonnal jelezze a 36 (34) 560-730 telefonszámon, vagy személyesen az Oroszlányi Rendőrkapitányságon. A rendőrség kiemeli: az eltűnt gyerek biztonságos előkerítése érdekében minden perc számít.

Sajnos nincs nap, hogy ne kerülne fel egy újabb eltűnt gyermek képe a rendőrség adatbázisába. A minap eltűnt egy 13 éves kisfiú

A hét elején pedig két fiatalról írtunk, ők egy nap különbséggel tűntek el, és azóta is szerepelnek a körözési oldalon. Egy 16 éves fiú és egy 15 éves lány nyomtalanul eltűnt, mindketten tatabányai születésűek. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság két esetben is körözést rendelt el szeptember közepén. A 16 éves Heitler Kornél szeptember 17-én, míg a 15 éves Dudás Dzsesszika Szabina szeptember 18-án tűnt el. A felkutatásukra kiemelt figyelmet fordítanak, hiszen a hasonló életkorú, rövid időn belül eltűnt személyek esete nagy közösségi összefogást igényel.

Oroszlányból múlt héten is eltűnt egy szintén 13 éves lány. A rendőrség eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina eltűnése kapcsán. A 13 éves eltűnt lány szeptember 16-án az oroszlányi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, és a rendőrség is keresi.         

 

 

