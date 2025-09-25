36 perce
Segíts megtalálni! Eltűnt két gyermek Komáromban, nyomtalanul szívódtak fel
Jelentkezzen, ha látja a Komáromból eltűnt 10 és 13 éves fiúkat!
Rengeteg fiatalnak veszett nyoma az utóbbi hetekben Komárom-Esztergomban. Mint azt nemrég megírtuk, a komáromi rendőrök tettek közzé egy körözést, melyben a hatóságok egy Kucsera Gábor nevű eltűnt fiatalt keresnek. De két tatabányai fiatalnak is nyoma veszett egy nap különbséggel, akik felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Most újabb eltűnésről számolt be a rendőrség, ezúttal eltűnt fiúk ügyében nyomoznak.
Eltűnt fiúk Komáromban
A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Váradi Jeremi Ramiz és Váradi Dzsínó Románó eltűnése kapcsán. A 10 és 13 éves fiúk szeptember 2-án engedély nélkül távoztak a komáromi gyermekotthonból, oda nem tértek vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak.
Váradi Jeremi Ramiz 134 centiméter magas, barna rövid haja és barna színű szeme van, sovány testalkatú, míg Váradi Dzsínó Románó 165 centiméter magas, fekete rövid haja és sötétbarna szeme van, sovány testalkatú.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiúk tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.