Segíts megtalálni! Eltűnt két gyermek Komáromban, nyomtalanul szívódtak fel

Rengeteg fiatalnak veszett nyoma az utóbbi hetekben Komárom-Esztergomban. Mint azt nemrég megírtuk, a komáromi rendőrök tettek közzé egy körözést, melyben a hatóságok egy Kucsera Gábor nevű eltűnt fiatalt keresnek. De két tatabányai fiatalnak is nyoma veszett egy nap különbséggel, akik felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Most újabb eltűnésről számolt be a rendőrség, ezúttal eltűnt fiúk ügyében nyomoznak.

Az eltűnt fiúkat hetek óta nem látták

Forrás: police.hu