Eltűnt Oroszlányból egy tinédzser, a rendőrség is keresi

Jelentkezz, ha láttad a 17 éves fiatalt. Az eltűnt fiút a rendőrség is keresi.

Kemma.hu

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság eljárást folytat Vidra Tibor eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt fiú május 22-én engedéllyel távozott a gondozási helyéről, azonban oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

eltűnt fiú
Az eltűnt fiút már hónapok óta nem látták
Forrás: police.hu

Az eltűnt fiú ismertetőjegyei

A rendőrség adatai szerint az eltűnt fiú 160 centiméter magas, sovány testalkatú, barna szeme és rövid, barna színű haja van.

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

