Két tatabányai fiatal tűnt el egy nap különbséggel, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság két esetben is körözést rendelt el szeptember közepén. A 16 éves Heitler Kornél szeptember 17-én, míg a 15 éves Dudás Dzsesszika Szabina szeptember 18-án tűnt el. Az eltűnt fiatalok felkutatására kiemelt figyelmet fordítanak, hiszen a hasonló életkorú, rövid időn belül eltűnt személyek esete nagy közösségi összefogást igényel.

Az eltűnt fiataloknak egy nap különbséggel veszett nyoma

Forrás: police.hu



A police.hu közleménye szerint mindkét tatabányai születésű fiatalt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság keresi. Heitler Kornél vékony testalkatú, barna raszta hajjal rendelkezik, eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pulóvert és fehér cipőt viselt. Dudás Dzsesszika Szabina szintén vékony testalkatú, hosszú barna hajú lány, eltűnésekor kék farmernadrágot, fehér pólót és fehér edzőcipőt hordott.