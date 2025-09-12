5 órája
Eltűnt férfiért aggódik Tatabánya, a kórházból látták kijönni utoljára +FOTÓ
Már napok óta hiába keresik a hatóságok azt a 38 éves komáromi férfit, aki szeptember 8-án este a tatabányai kórházból távozott, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri az eltűnt férfi felkutatásához.
A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Buday Tamás komáromi lakos eltűnése kapcsán. A 38 éves férfi szeptember 8-án 21 óra 30 perckor távozott a tatabányai kórházból, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség is nagy erőkkel keresi az eltűnt férfit.
Az eltűnt férfi ismertetőjegyei
Buday Tamás 175 centiméter magas, vékony testalkatú férfi. Arca hosszúkás, borostás; szeme kék, haja barna és rövid. Különös ismertetőjele: a koponyája bal oldalán, a hajas fejbőrön egy félköríves, körülbelül 10 centiméter hosszú, korábbi műtétből származó heg látható. Eltűnésekor piros, M-es méretű pólót, szürke farmernadrágot és fehér sportcipőt viselt.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.