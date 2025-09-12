szeptember 12., péntek

Nyoma veszett

2 órája

Eltűnt férfiért aggódik Tatabánya, a kórházból látták kijönni utoljára +FOTÓ

Címkék#rendőrség#eltűnt férfi#Komáromi Rendőrkapitányság#kórház#Telefontanú#körözés#eltűnt

Már napok óta hiába keresik a hatóságok azt a 38 éves komáromi férfit, aki szeptember 8-án este a tatabányai kórházból távozott, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri az eltűnt férfi felkutatásához.

Kemma.hu

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Buday Tamás komáromi lakos eltűnése kapcsán. A 38 éves férfi szeptember 8-án 21 óra 30 perckor távozott a tatabányai kórházból, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség is nagy erőkkel keresi az eltűnt férfit.

Eltűnt férfi
Az eltűnt férfi
Forrás: police.hu

Az eltűnt férfi ismertetőjegyei

Buday Tamás 175 centiméter magas, vékony testalkatú férfi. Arca hosszúkás, borostás; szeme kék, haja barna és rövid. Különös ismertetőjele: a koponyája bal oldalán, a hajas fejbőrön egy félköríves, körülbelül 10 centiméter hosszú, korábbi műtétből származó heg látható. Eltűnésekor piros, M-es méretű pólót, szürke farmernadrágot és fehér sportcipőt viselt.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

 

