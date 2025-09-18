Kemma.hu videó
Hajmeresztő felvétel: elszabadult kerék okozott riadalmat Tatán
Ijesztő pillanatokat rögzített egy autó fedélzeti kamerája. Tatán, a Tesco közelében menet közben esett ki egy autó kereke. Videón is megmutatjuk az elszabadult kerék esetét.
Elszabadult kerék Tatán: hajszálon múlott a karambol
Az olvasó elmondása szerint az autó a tatabányai ipari park felől haladt Tata irányába, az 50–70 kilométer/órás tempóból pedig már messziről látszott, hogy valami nincs rendben a járművel. Röviddel később a kerék egyszerűen levált, és az úton pattogott tovább.
Az eset szerencsére nem okozott balesetet és személyi sérülés sem történt, de a látvány rávilágít arra, milyen fontos a járművek rendszeres műszaki ellenőrzése.
