Hajmeresztő felvétel: elszabadult kerék okozott riadalmat Tatán

Elszabadult kerék Tatán: hajszálon múlott a karambol

Az olvasó elmondása szerint az autó a tatabányai ipari park felől haladt Tata irányába, az 50–70 kilométer/órás tempóból pedig már messziről látszott, hogy valami nincs rendben a járművel. Röviddel később a kerék egyszerűen levált, és az úton pattogott tovább.

Az eset szerencsére nem okozott balesetet és személyi sérülés sem történt, de a látvány rávilágít arra, milyen fontos a járművek rendszeres műszaki ellenőrzése.