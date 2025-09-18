szeptember 18., csütörtök

29 perce

Hajmeresztő felvétel: elszabadult kerék okozott riadalmat Tatán

Ijesztő pillanatokat rögzített egy autó fedélzeti kamerája. Tatán, a Tesco közelében menet közben esett ki egy autó kereke. Videón is megmutatjuk az elszabadult kerék esetét.

Kemma.hu

Olvasónk szeptember 17-én, szerdán délután 14 óra 45 perckor rögzítette azt a felvételt, amelyen jól látszik, ahogy Tatán, a Tesco környékén menet közben esett ki egy személyautó kereke. Az elszabadult kerék nem sokon múlott, hogy komoly balesetet okozzon.

elszabadult kerék
Elszabadult kerék: videón a hajmeresztő pillanat
Forrás: Beküldött

Elszabadult kerék Tatán: hajszálon múlott a karambol

Az olvasó elmondása szerint az autó a tatabányai ipari park felől haladt Tata irányába, az 50–70 kilométer/órás tempóból pedig már messziről látszott, hogy valami nincs rendben a járművel. Röviddel később a kerék egyszerűen levált, és az úton pattogott tovább.

Az eset szerencsére nem okozott balesetet és személyi sérülés sem történt, de a látvány rávilágít arra, milyen fontos a járművek rendszeres műszaki ellenőrzése.

 

