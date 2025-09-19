Kigyulladt egy elektromos roller - itt a tűzoltók reakciója

A szombathelyi elektromos rollertűz okozott nagy riadalmat egy szombathelyi lakásban.A tűz oka vélhetően rövidzárlat volt. A tűzoltókat kérdeztük, mi lehet az oka egy e-rollertüzeknek.

Kigyulladt egy elektromos roller egy lakásban. A tűz okairól és a megelőzésről megszólaltak a tűzoltók is.

Forrás: vaol.hu

Beázott elektromos roller okozott baj - megelőzhető a tűz?

Az elektromos tüzek nagy bajt tudnak okozni, hiszen alattomosan kezdődhetnek. Nincs ez másként az elektromos közlekedési eszközökkel, így az elektronos rollerrel sem.

Bár a roller külső használatra tervezték, ám a szombathelyi esetnél mégis kültéren történt a baj: a vaol.hu információi szerint a roller az eset előtti napokban megázott és valószínűleg ekkor került víz az akkumulátorhoz, ami rövidzárlatot okozott. A kigyulladt elektronos roller nem volt töltőn, amikor kigyulladt. A tűzesetben szerencsére nem sérült meg senki. Mint korábban megírtuk: tavaly Tatán lángolt egy e-roller.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól részletes tájékoztatást kértünk a további esetek megelőzésének érdekében.

– Az elektromos rollerek tüzei általában a jármű sérülésére, nem megfelelő használatára, illetve alulméretezett elektromos rendszerről történő töltésére vezethetők vissza - fogalmazott Körtvélyfáy Dina, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.

Hozzátette: e-rollerek esetében nem indokolt tűzvizsgálati eljárást indítani. Ha a fenti esetre tekintünk vissza: egy beázást okozhat tehát sérülésből. Elég egy repedés a burkolaton, és beszivároghat a víz.

Kiszűrhető a hibás roller vásárláskor?

A hibákat egyébként a vásárláskor érdemes kiszűrni.

Ne használjunk olyan elektromos rollert, amelynek burkolatát láthatóan megbontották, vagy sérült.

Csak megbízható forrásból vásároljunk elektromos rollert.

Olvassuk el a használati útmutatót, lehet benne speciális gyártói előírás, az adott típusra jellemző tudnivaló.

Ha leesett, koccant, sérült, beázott a roller, helyezzük karanténba (éghető anyagoktól távoli helyre) és három-négy napig ne használjuk, mert az akkumulátorban a sérülésből adódó kémiai folyamatok miatt akár napokkal később is tűz keletkezhet.

Hogyan és hol töltsük az elektromos rollert?

A szóvivő rámutatott: mivel akkumulátorról működő elektromos eszközről beszélünk, így a töltés hogyanjaira is oda kell figyelni.

A szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosítsunk semmit a töltőn és a járművön.

Ne töltsük hosszabbítóval és lehetőleg nézessük meg villanyszerelővel a villamos hálózatot, hogy az bírni fogja-e, ha arról töltjük.

Ha sérült a töltő vagy a kábele, ne töltsük vele.

Egyszerre csak egy elektromos rollert töltsünk, hogy ne terheljük túl a hálózatot.

Száraz, ne túl hideg, ne túl meleg helyen töltsük.

Töltés közben ne legyen éghető anyag a jármű közelében.

Ne hagyjuk éjszakára a töltőn.

Teli akksival nem jó tárolni

Az akkumulátor állapota is okozhat bajt, ugyanis -min kiderült: a hosszú ideig tétlen, feltöltött akkumulátornem tesz jót az eszköznek. Ne legyen hosszabb ideig (pl. téli tárolás) használaton kívül teljesen feltöltött akkumulátorral.Ha hosszabb ideig nem használjuk, a legbiztonságosabb, ha az akkumulátort harminc százalék körülire töltjük, és úgy tároljuk, hívta fel a figyelme a katasztrófavédelem.

Mit tegyünk, ha túlmelegszik vagy esetleg kigyullad az e-roller?