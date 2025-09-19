szeptember 19., péntek

Lángolt a jármű

3 órája

Kigyulladt egy elektromos roller - itt a tűzoltók reakciója

Ijesztő eset történt a napokban amire senki nem számított. Kigyulladt egy elektromos roller egy lakásban. A tűz okairól és a megelőzésről megszólaltak a tűzoltók is.

Feleki Marietta

A szombathelyi elektromos rollertűz okozott nagy riadalmat egy szombathelyi lakásban.A tűz oka vélhetően rövidzárlat volt. A tűzoltókat kérdeztük, mi lehet az oka egy e-rollertüzeknek. 

Beázott elektromos roller okozott baj - megelőzhető a tűz?

Az elektromos tüzek nagy bajt tudnak okozni, hiszen alattomosan kezdődhetnek. Nincs ez másként az elektromos közlekedési eszközökkel, így az elektronos rollerrel sem. 

Bár a roller külső használatra tervezték, ám a szombathelyi esetnél mégis kültéren történt a baj: a vaol.hu információi szerint a roller az eset előtti napokban megázott és valószínűleg ekkor került víz az akkumulátorhoz, ami rövidzárlatot okozott. A kigyulladt elektronos roller nem volt töltőn, amikor kigyulladt. A tűzesetben szerencsére nem sérült meg senki. Mint korábban megírtuk: tavaly Tatán lángolt egy e-roller. 

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól részletes tájékoztatást kértünk a további esetek megelőzésének érdekében. 

– Az elektromos rollerek tüzei általában a jármű sérülésére, nem megfelelő használatára, illetve alulméretezett elektromos rendszerről történő töltésére vezethetők vissza - fogalmazott Körtvélyfáy Dina, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője. 

Hozzátette: e-rollerek esetében nem indokolt tűzvizsgálati eljárást indítani. Ha a fenti esetre tekintünk vissza: egy beázást okozhat tehát sérülésből. Elég egy repedés a burkolaton, és beszivároghat a víz. 

Kiszűrhető a hibás roller vásárláskor?

A hibákat egyébként a vásárláskor érdemes kiszűrni.

  • Ne használjunk olyan elektromos rollert, amelynek burkolatát láthatóan megbontották, vagy sérült.
  • Csak megbízható forrásból vásároljunk elektromos rollert.
  • Olvassuk el a használati útmutatót, lehet benne speciális gyártói előírás, az adott típusra jellemző tudnivaló.
  • Ha leesett, koccant, sérült, beázott a roller, helyezzük karanténba (éghető anyagoktól távoli helyre) és három-négy napig ne használjuk, mert az akkumulátorban a sérülésből adódó kémiai folyamatok miatt akár napokkal később is tűz keletkezhet.

Hogyan és hol töltsük az elektromos rollert?

A szóvivő rámutatott: mivel akkumulátorról működő elektromos eszközről beszélünk, így a töltés hogyanjaira is oda kell figyelni.

  • A szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosítsunk semmit a töltőn és a járművön.
  • Ne töltsük hosszabbítóval és lehetőleg nézessük meg villanyszerelővel a villamos hálózatot, hogy az bírni fogja-e, ha arról töltjük.
  • Ha sérült a töltő vagy a kábele, ne töltsük vele.
  • Egyszerre csak egy elektromos rollert töltsünk, hogy ne terheljük túl a hálózatot.
  • Száraz, ne túl hideg, ne túl meleg helyen töltsük.
  • Töltés közben ne legyen éghető anyag a jármű közelében.
  • Ne hagyjuk éjszakára a töltőn.

Teli akksival nem jó tárolni
Az akkumulátor állapota is okozhat bajt, ugyanis -min kiderült: a hosszú ideig tétlen, feltöltött akkumulátornem tesz jót az eszköznek. Ne legyen hosszabb ideig (pl. téli tárolás) használaton kívül teljesen feltöltött akkumulátorral.Ha hosszabb ideig nem használjuk, a legbiztonságosabb, ha az akkumulátort harminc százalék körülire töltjük, és úgy tároljuk, hívta fel a figyelme a katasztrófavédelem.

Mit tegyünk, ha túlmelegszik vagy esetleg kigyullad az e-roller?

  • Ha az akkumulátor eldeformálódott, annak borítása elszíneződött, füstöl, vagy túl meleg, akkor ne töltsük, ne használjuk, vigyük szervizbe.
  • Ha töltés közben füstöl, vagy kigyullad, azonnal húzzuk ki a töltőt a konnektorból és vigyük a rollert olyan helyre, ahol nem tud semmit meggyújtani maga körül. Lehetőleg a szabadba.
  • A lítiumion-akkumulátorok égés közben mérgező gázokat bocsátanak ki, ezért ha az akkumulátor kigyullad, a legjobb megoldás elhagyni a helyszínt és hívni a tűzoltókat.
  •  Csak akkor próbáljuk meg saját kezűleg eloltani, ha el tudjuk kerülni, hogy belélegezzük a füstjét és a kockáztatjuk testi épségünket. A líthium akkumulátorokat lehet vízzel oltani, viszont a mérgező gázok miatt inkább bízzuk a dolgot a tűzoltókra.
  • Ha menet közben gyullad ki, azonnal álljunk meg, lehetőleg olyan helyen, ahol semmit nem veszélyeztet, és hívni kell a 112-es segélyhívószámot. A vármegyei tűzoltóknak van olyan eszköze, az oltólándzsa, amely épp az eletromos járművek oltására lett kitalálva.

 

 

