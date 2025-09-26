1 órája
Kamerafelvételen a horror: ordítva zúzta le az autókat egy bedrogozott férfi Oroszlányban
Döbbenetes jelenet játszódott le Oroszlányban: egy fiatal férfi önkívületi állapotban autók ablakait próbálta betörni, ordítozott, majd pillanatok alatt elaludt a rendőrautóban. Hamar kiderült, hogy drog hatása alatt állt.
Az emberi viselkedést sok minden formálhatja, de kevés dolog képes annyira kifordítani valakit önmagából, mint a kábítószer. A drog hatása alatt végzett cselekedetek gyakran kiszámíthatatlanok, veszélyesek és megdöbbentőek.
Legutóbb például három férfit hallgattak ki a tatabányai nyomozók szeptember 10-én, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. Először egy testvérpárnál kopogtattak a rendőrök. Egyikük, P. T. a házában és a kertjében is termesztett marihuánát. Találtak nála szárított és még friss növényeket is , amelyeket lefoglaltak.
Videón az óriási drogfogás, Tatabányán csapott le a Delta a terjesztőkre
De nemrég egy tárkányi férfit is elítélt a Komáromi Járásbíróság, akinek az otthonában nagy mennyiségű kábítószert találtak, emiatt 6 év fegyházat és eltiltást kapott.
Hosszú évek a fegyházban: súlyos büntetést kapott a kábítószerrel lebukott férfi
A legújabb, oroszlányi eset most újabb drámai példát mutatott erre.
Drog hatása alatt őrjöngött egy férfi
A police.hu közleménye szerint szeptember 9-én este bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy férfi gépkocsikat rongál egy oroszlányi parkolóban. A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy három személyautóban is kárt okozott. A kamera felvételén jól látszik, ahogy dühösen, artikulálatlan hangon támad a járművek ablakaira, miközben azt kiabálja: „Nem tudom betörni!”
A rendőrök rövid időn belül elfogták a 27 éves férfit, és beültették a szolgálati autóba. Mindössze fél perc telt el, és a férfi elaludt, olyan bódult állapotban volt. Csak a kapitányságon ébresztették fel, ahol a kábítószer gyorstesztje pozitív eredményt mutatott.
Az eset rámutat arra, milyen súlyos hatással lehet a drog az ember viselkedésére. A kábítószerek nem csupán egészségkárosítóak, hanem kiszámíthatatlanná, agresszívvá tehetik a fogyasztójukat, veszélybe sodorva saját és mások testi épségét.
A drogok hosszú távú következményei a legpusztítóbbak: a szerek tönkretehetik a kapcsolatokat, az életet, sőt a jövőt is. A legbiztosabb védekezés a drog ellen, ha el sem kezdjük használni – hiszen egy pillanatnyi mámor sosem ér annyit, mint az emberi élet biztonsága, méltósága és szabadsága.