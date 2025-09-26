Kamerafelvételen a horror: ordítva zúzta le az autókat egy bedrogozott férfi Oroszlányban

A legújabb, oroszlányi eset most újabb drámai példát mutatott erre.

Drog hatása alatt őrjöngött egy férfi

A police.hu közleménye szerint szeptember 9-én este bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy férfi gépkocsikat rongál egy oroszlányi parkolóban. A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy három személyautóban is kárt okozott. A kamera felvételén jól látszik, ahogy dühösen, artikulálatlan hangon támad a járművek ablakaira, miközben azt kiabálja: „Nem tudom betörni!”

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 27 éves férfit, és beültették a szolgálati autóba. Mindössze fél perc telt el, és a férfi elaludt, olyan bódult állapotban volt. Csak a kapitányságon ébresztették fel, ahol a kábítószer gyorstesztje pozitív eredményt mutatott.

Az eset rámutat arra, milyen súlyos hatással lehet a drog az ember viselkedésére. A kábítószerek nem csupán egészségkárosítóak, hanem kiszámíthatatlanná, agresszívvá tehetik a fogyasztójukat, veszélybe sodorva saját és mások testi épségét.