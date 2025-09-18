Videón az óriási drogfogás, Tatabányán csapott le a Delta a terjesztőkre

Három férfit hallgattak ki a tatabányai nyomozók szeptember 10-én, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. Először egy testvérpárnál kopogtattak a rendőrök. Egyikük, P. T. a házában és a kertjében is termesztett marihuánát. A nála szárított és még friss növényeket is találtak, amelyeket lefoglaltak – újabb Delta akcióról számolt be a police.hu.

Két testvérpárt és egy társukat kapta el a Delta, drogot termesztettek és árultak

Forrás: police.hu

Lecsapott a Delta

A gyanú szerint a férfi testvérének, P. S.-nek adta tovább a kábítószert, aki eladta azt. P. T. vásárolt is marihuánát egy helyi férfitól Gy. I., akit a rendőrök még aznap elfogtak. Lakásán kábítószergyanús növényi származékot, őrlőt, pipát és mérleget, és a tiltott szer tárolására alkalmas fóliát is találták a zsaruk.

Pár nappal ezelőtt pedig Tatán razziát tartottak, ott egy nap alatt hat körözött személyt kaptak el. Volt, aki azonnal ment a bíróságra, volt, akit a börtönbe kísértek át.