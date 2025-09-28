44 perce
Rajtaütés Dorogon: két drogdíler bukott le, fegyverek is előkerültek +videó
A dorogi nyomozók két kábítószer-terjesztőt és hat fogyasztót fogtak el. A DELTA program ismét sikeres akción van túl.
Gőzerővel pörög a drog és a kábítószer elleni harc Magyarországon. Az emiatt létrehozott DELTA program keretében már megannyi terjesztőre és fogyasztóra csaptak le a rendőrök az elmúlt hónapokban. Nemrég például a rendőrök kivonták a forgalomból azt a kristálydílert, aki éveken át árulta a kábítószert Tatán élő fiataloknak, de egy nap alatt három kábítószer-terjesztőt fogtak el az egyenruhások Tatabányán is az elmúlt hetekben.
Lopott cuccokért fizetett kristállyal a tatai Heisenberg, ez lett a veszte
A DELTA program keretében az Esztergomi Rendőrkapitányság nyolc drogdílert, két bűnsegédjüket és 35 szerfogyasztót kapott el áprilisban a járásban, Süttőtől egészen Dömösig csaptak le a bűnözőkre.
Videón a drograjtaütés Süttőtől Dömösig - több mint 4 kiló drogot találtak +fotók
Hét hónapon át tartó, négy vármegyét átszelő nyomozás után csaptak le a rendőrök egy jól szervezett drogdíler hálózatra májusban, amely új pszichoaktív anyagokkal, közismert nevén kristállyal kereskedett. A történet Oroszlányból indult, és végül tíz terjesztő lebukásával ért véget.
Most újabb sikeres akció történt.
Dorogon csapott le a drogterjesztőkre a DELTA program
A police.hu közleménye szerint két férfit hallgattak ki gyanúsítottként a dorogi nyomozók szeptember 22-én és 23-án, akiket kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak.
Először egy 26 éves dorogi férfit állítottak elő a rendőrök. A nála végzett kutatás során kristályos anyagot, pipát, dohányőrlőt, pénzt foglaltak le. Majd egy 28 éves tokodi férfit hallgattak ki és tartottak nála kutatást, ahol szintén mérleg, tasakok, fehér por, zöld növényi törmelék, kristályos anyag került elő. Továbbá találtak egy sorszám nélküli, forgótáras maroklőfegyvert is, melyre a gyanúsítottnak nem volt engedélye. Nem tett vallomást.
A nyomozás során a dorogi rendőrök további hat fogyasztót állítottak elő és hallgattak ki. Az ügy két dílerét őrizetbe vették. A forgalomból kivont kábítószer feketepiaci értéke megközelítőleg 200 ezer forint.
Kábítószer fogyasztása után szédülés, megnövekedett pulzusszám, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.