Rajtaütés Dorogon: két drogdíler bukott le, fegyverek is előkerültek +videó

Hét hónapon át tartó, négy vármegyét átszelő nyomozás után csaptak le a rendőrök egy jól szervezett drogdíler hálózatra májusban, amely új pszichoaktív anyagokkal, közismert nevén kristállyal kereskedett. A történet Oroszlányból indult, és végül tíz terjesztő lebukásával ért véget.

Most újabb sikeres akció történt.

Dorogon csapott le a drogterjesztőkre a DELTA program

A police.hu közleménye szerint két férfit hallgattak ki gyanúsítottként a dorogi nyomozók szeptember 22-én és 23-án, akiket kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak.

Először egy 26 éves dorogi férfit állítottak elő a rendőrök. A nála végzett kutatás során kristályos anyagot, pipát, dohányőrlőt, pénzt foglaltak le. Majd egy 28 éves tokodi férfit hallgattak ki és tartottak nála kutatást, ahol szintén mérleg, tasakok, fehér por, zöld növényi törmelék, kristályos anyag került elő. Továbbá találtak egy sorszám nélküli, forgótáras maroklőfegyvert is, melyre a gyanúsítottnak nem volt engedélye. Nem tett vallomást.

A nyomozás során a dorogi rendőrök további hat fogyasztót állítottak elő és hallgattak ki. Az ügy két dílerét őrizetbe vették. A forgalomból kivont kábítószer feketepiaci értéke megközelítőleg 200 ezer forint.