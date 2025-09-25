Trükközött az üvegvisszaváltóval a csaló, ilyen ravasz módszerrel húzta le munkáltatóját

Arcpirító csalást követett el a dolgozó

A police.hu közleménye szerint egy 49 éves tatabányai raktári dolgozó egy hónap alatt hatszor élt vissza munkahelye bizalmával. Az alkalmazott korábban már visszaváltott üvegeket gyűjtött össze, majd újra visszaváltotta azokat egy helyi áruházban található Repontnál. A vevőszolgálatánál készpénzre váltotta az automata által kiadott blokkokat, így összesen 133 ezer forinttal károsította meg munkahelyét.

A gyanúsan nagy mennyiségű boros- és szörpös üvegek leadására az áruház vagyonőre figyelt fel, és értesítette a rendőrséget. A férfi beismerte tettét, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt indult ellene eljárás.