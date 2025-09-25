szeptember 25., csütörtök

Átverés

1 órája

Trükközött az üvegvisszaváltóval a csaló, ilyen ravasz módszerrel húzta le munkáltatóját

Többször is visszaélt a munkahelye bizalmával a Repontos csaló. Hónapokon át élvezte ugyanis a könnyű pénzszerzés ízét, míg végül lelepleződött a csalás.

Kemma.hu

Gőzerővel pörög itthon a palackvisszaváltás. Mint azt mi is megírtuk, jelenleg már naponta 8-10 millió palackot váltanak vissza országszerte, azonban volt olyan nap is, amelyen elérte a 15 milliós rekordot a visszaváltott palackok száma. A rendszer indulása óta összesen több mint kétmilliárd PET-palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza a MOHU REpont rendszerén keresztül. A visszaváltási arányok már most is jelentős növekedést mutatnak, amelynek a 90 százalékos értéke uniós szinten is kiemelkedő eredménynek számít. Ugyan vannak olyan palackvisszaváltást nehezítő körülmények, amik bosszantóak tudnak lenni, olyat ritkán hallani, hogy valaki csalást kövessen el ezzel. Pedig nemrég pont ez történt.

csalás, palackvisszaváltás, mohu, repont
Palackvisszaváltással követett el nagy értékű csalást egy tatabányai raktáros
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Arcpirító csalást követett el a dolgozó

A police.hu közleménye szerint egy 49 éves tatabányai raktári dolgozó egy hónap alatt hatszor élt vissza munkahelye bizalmával. Az alkalmazott korábban már visszaváltott üvegeket gyűjtött össze, majd újra visszaváltotta azokat egy helyi áruházban található Repontnál. A vevőszolgálatánál készpénzre váltotta az automata által kiadott blokkokat, így összesen 133 ezer forinttal károsította meg munkahelyét.

A gyanúsan nagy mennyiségű boros- és szörpös üvegek leadására az áruház vagyonőre figyelt fel, és értesítette a rendőrséget. A férfi beismerte tettét, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt indult ellene eljárás.

Korábban a MOHU központban jártunk utána, milyen folyamaton megy keresztül a termék, mielőtt a visszaváltási rendszerbe bekerül. A MOHU visszaváltó pontokon több ok miatt akadhat fenn a palack.

