Halálos buszbaleset a 81-esen: helyszíni fotókon a tragédia

Halálos buszbaleset történt a hétfő reggeli órákban a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze hétfő hajnalban, a balesetnek halálos áldozata is van.

Halálos buszbaleset történt hétfő reggel a 81-es főúton

Forrás: Kisalföld / Csapó Balázs

Buszbalesetben vesztette életét egy ember

A rendőrség közlése szerint a 81-es főút 80. kilométerénél, reggel 5 óra 35 perckor történt az ütközés. A személyautó egyik utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők már nem tudták megmenteni. A helyszínt a rendőrség teljes szélességében lezárta, amíg a helyszínelés és a műszaki mentés tartott – írja a kisalfold.hu oldala.

Februárban is történt halálos karambol

A 2025-ös év már korábban is tragédiát hozott ezen az úton: február 25-én, Székesfehérvár közelében két személyautó frontálisan ütközött. Az ütközésben egy 50 év körüli férfi meghalt, egy kismamát pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A mentés során több járművet is ki kellett emelni az árokból, a tűzoltók feszítővágóval dolgoztak, hogy kiszabadítsák a sérülteket.