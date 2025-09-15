1 órája
Halálos buszbaleset a 81-esen: helyszíni fotókon a tragédia
Újabb halálos baleset történt a 81-es főúton, ezúttal Győr közelében. A hétfő reggeli buszbaleset egy ember életét követelte, az érintett szakaszt lezárták.
Halálos buszbaleset történt a hétfő reggeli órákban a 81-es főúton, Győr közelében. Az érintett szakasz évek óta hírhedt a súlyos karambolokról, és most ismét egy tragédia rázta meg az országot: egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze hétfő hajnalban, a balesetnek halálos áldozata is van.
Buszbalesetben vesztette életét egy ember
A rendőrség közlése szerint a 81-es főút 80. kilométerénél, reggel 5 óra 35 perckor történt az ütközés. A személyautó egyik utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a mentők már nem tudták megmenteni. A helyszínt a rendőrség teljes szélességében lezárta, amíg a helyszínelés és a műszaki mentés tartott – írja a kisalfold.hu oldala.
Februárban is történt halálos karambol
A 2025-ös év már korábban is tragédiát hozott ezen az úton: február 25-én, Székesfehérvár közelében két személyautó frontálisan ütközött. Az ütközésben egy 50 év körüli férfi meghalt, egy kismamát pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A mentés során több járművet is ki kellett emelni az árokból, a tűzoltók feszítővágóval dolgoztak, hogy kiszabadítsák a sérülteket.
Helyszíni fotók: a 81-es úti tragédiában gyermek és kismama is megsérült
A 81-es főút hírhedt tragédiáiról
A 81-es főút régóta viseli a „halálút” jelzőt. Nemcsak a balesetek száma, hanem azok súlyossága is aggodalomra ad okot. A szűk, veszélyes szakaszok, a megnövekedett teherforgalom és a korai órákban tapasztalható figyelmetlenség gyakran vezetnek végzetes kimenetelhez. Bár kevésbé súlyos, de ijesztő baleset történt 2023. szeptember 29-én is, amikor a tatabányai Bárdos László Gimnázium diákjait szállító busz két kamionnal ütközött az M1-esen. Akkor szerencsére nem történt személyi sérülés, de a látványos baleset jól mutatta, milyen kiszolgáltatottak az utasok egy-egy ütközés során.
Bárdosos diákcsoport szenvedett buszbalesetet az M1-esen: kamion és korlát közé szorultak
A 81-es úton történt balesetről készült helyszíni képeket ide kattintva tekinthetik meg.