Lakásról lakásra járt: kiskorúval ment lopni az idősektől egy oroszlányi nő

Több idős ember ellen elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt rendelte el a Tatabányai Járásbíróság egy oroszlányi nő letartóztatását. A nyomozás szerint a gyanúsított különféle ürügyekkel jutott be az áldozatok lakásába, majd készpénzt és ékszereket vitt el.

A bíróság egy hónapra elrendelte az oroszlányi nő letartóztatását a sorozatos bűncselekmények miatt

Sorozatban követhette el a bűncselekményeket

A hatóságok úgy tudják, a nő 2024 és 2025 között legalább hét alkalommal férkőzött idős emberek bizalmába, jellemzően valamilyen ártalmatlannak tűnő indokkal. A lakásokba bejutva a sértettek figyelmetlenségét kihasználva készpénzt és arany ékszereket tulajdonított el. A kár esetenként elérte a 475 ezer forintot is. A nő gyakran egyik kiskorú gyermekét is magával vitte. A lopások során okozott károk nem térültek meg.