Lakásról lakásra járt: kiskorúval ment lopni az idősektől egy oroszlányi nő
Egy oroszlányi nő sorozatosan csapta be idős áldozatait. A hatóságok szerint a bűncselekmény-sorozattal saját és gyermekei megélhetését próbálta fedezni.
Több idős ember ellen elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt rendelte el a Tatabányai Járásbíróság egy oroszlányi nő letartóztatását. A nyomozás szerint a gyanúsított különféle ürügyekkel jutott be az áldozatok lakásába, majd készpénzt és ékszereket vitt el.
Sorozatban követhette el a bűncselekményeket
A hatóságok úgy tudják, a nő 2024 és 2025 között legalább hét alkalommal férkőzött idős emberek bizalmába, jellemzően valamilyen ártalmatlannak tűnő indokkal. A lakásokba bejutva a sértettek figyelmetlenségét kihasználva készpénzt és arany ékszereket tulajdonított el. A kár esetenként elérte a 475 ezer forintot is. A nő gyakran egyik kiskorú gyermekét is magával vitte. A lopások során okozott károk nem térültek meg.
A megélhetését bűncselekményekből fedezhette
A bíróság álláspontja szerint megalapozott a gyanú, hogy a nő – aki nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel – bűncselekményekből próbálta fedezni saját és hét kiskorú gyermeke megélhetését. Korábban már büntetett előéletű volt, és a hatóságok szerint rövid idő alatt, sorozatosan követhette el a bűncselekményeket. Letartóztatását 2025. október 5-ig rendelték el.